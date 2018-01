con un fiore all'occhiello: l'Under 17. Il gruppo allenato da Giuseppe Scurto, infatti, nella scorsa stagione è riuscito ad arrivare fino alle semifinali scudetto, prima di perdere contro l'Inter. Una cavalcata che è valsa la promozione al tecnico nella formazione Primavera dove ha lasciato Giuseppe Bosi: "È stato un anno positivo e bello, con l'Under 17 abbiamo centrato per il quarto anno consecutivo le fasi finali arrivando fino alle semifinali da imbattuti - racconta Scurto al sito ufficiale del Palermo - Abbiamo visto crescere tanti ragazzi. L'anno è poi continuato con la Primavera dove abbiamo fatto un bel lavoro coi ragazzi e con alcuni di loro convocati in prima squadra".visto che la retrocessione del Palermo ha portato i rosanero a giocare nella Serie B primavera: "Stiamo facendo bene in un campionato molto equilibrato e difficile. Nella prima parte i ragazzi si sono comportati molto bene, ma siamo contenti oltre ai risultati visto che in molti si sono allenati in prima squadra. Dalla società ci arrivano attestati di stima, ci fa piacere che ci siano attenzioni per loro. Ripartiamo da qui per toglierci delle soddisfazioni maggiori".- prosegue Scurto - Rispetto agli avversari giochiamo con giocatori più giovani, dobbiamo essere consapevoli che per fare un buon campionato c'è bisogno di lavorare con voglia e determinazione. L'attenzione verso i ragazzi da parte della prima squadra è il nostro obiettivo, vederli apprezzati da sopra è la cosa che ci gratifica di più. Dobbiamo proseguire così per consentire ai nostri ragazzi di approdare tra i professionisti. Spero che sia un anno positivo come il 2017, con l'obiettivo di ripetere quanto fatto lo scorso anno. Per toglierci delle soddisfazioni dobbiamo proseguire così, con voglia, lavoro e professionalità. Sono delle caratteristiche che dobbiamo mettere in campo".Un concetto che viene ripetuto dal responsabile del settore giovanile Sandro Porchia che, la scorsa estate, ha preso il testimone da Dario Baccin, passato all'Inter: "Sono molto contento, oltre ai risultati e le classifiche. La formazione dei ragazzi è il nostro obiettivo, questo bisogna fare nel settore giovanile. Avere tanti ragazzi che fanno poi parte della prima squadra è molto importante. Quest'anno abbiamo contrattualizzato due 1999 (Rizzo e Santoro, ndr) che devono essere da esempio e stimolo per tutti i ragazzi della Primavera".ma credo che la cosa più importante sia la crescita dei ragazzi. Abbiamo avuto qualche difficoltà in classifica, spesso il risultato non ha rispecchiato la prestazione dei ragazzi. Si è vista la crescita, questo è l'obiettivo"."L'attività non agonistica, che parte dai giovanissimi regionali e arriva fino alle formazioni femminili, è in risalto. I ragazzi stanno crescendo molto, comprese le ragazze che crescono dal punto di vista tecnico-tattica. Gli staff stanno lavorando anche sulla crescita morale. L'augurio e l'ambizione è quella di migliorarci giorno dopo giorno, con l'obiettivo di preparare giocatori per le categorie superiori. L'augurio di tutto il settore giovanile, inoltre, è quello di rivedere la prima squadra in Serie A".