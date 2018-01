Il Messina ha messo benzina nelle gambe, le gare contro Portici e Nocerina possono rappresentare uno snodo fondamentale per il resto della stagione dopo le vittorie con Paceco e Isola Capo Rizzuto che hanno tirato i ragazzi di Modica fuori dalla zona playout.La gara con il Portici, la prima del campionato, rientra proprio tra queste. Il 3 settembre, a Mugnano i campani si sono imposti per 2-1 infliggendo il primo dispiacere all’allora squadra allenata da Antonio Venuto, che iniziarono il proprio cammino da horror: la prima vittoria arriverà solo l’1 novembre a Palazzolo e a cambio in panchina ormai avvenuto da qualche settimana.Il prestito dei due ’99 garantisce nuove alternative nel reparto under al tecnico Giacomo Modica, che dovrà invece continuare a rinunciare ad uno dei prodotti del vivaio peloritano, l’altro ’99 Biagio Carini. Reduce da una distorsione al ginocchio, il suo recupero non avverrà in tempi brevi: un autentico calvario il suo.