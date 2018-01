- Il mercato si è appena aperto e già impazza il totogiocatori per il Palermo. Resta chiara l'idea in entrata del direttore sportivo Fabio Lupo: la priorità va data ad un esterno mancino. Se Fiamozzi è una pista fredda, ma che comunque non va completamente dimenticata, bisogna tenere anche in considerazione il nome di Matteo. Scuola Juventus, classe 1993 originario di Castelfranco Veneto, Liviero è attualmente svincolato dopo l'avventura con la Juve Stabia. Sarebbe un profilo low cost, già vagliato tempo fa quando Aleesami si fece male. Per un giocatore che entra, però, ce n'è uno che esce. Stiamo parlando di Carlos, destinato all'addio in questa sessione di mercato. Brescia è l'opzione più facile e che potrebbe essere favorita anche dai rapporti tra il Palermo e la dirigenza delle rondinelle con l'ex ds rosanero Salerno ed il presidente Cellino, amico di Zamparini.Intanto questo fine settimana Zamparini incontrerà il direttore sportivo Fabio Lupo ed il tecnico Bruno Tedino per pianificare il da farsi sul mercato. Bisognerà capire quale sarà la strategia del Palermo per quanto riguarda l'attaccante.è sempre in bilico nonostante il gol contro la Salernitana: l'Ascoli ha messo gli occhi addosso al calciatore, ma potrebbe diventare di competenza dell'Atalanta se dovesse finire il prestito con i rosanero. Con l'uscita di Monachello torna in corsa Samuel Di Carmine, con il Perugia che ha fissato il prezzo del cartellino: 1,5 milioni di euro. Tra i profili accostati al Palermo, però, c'è anche Andrej, vecchio pallino dei rosa.Infine capitolo uscite. Chi può lasciare Palermo è Davide. Il giocatore ha un contratto in scadenza a giugno e non pare rientri nei pani del club. Per non perderlo a parametro zero il Palermo potrebbe decidere di cederlo adesso. Il Trapani è in corsa, anche se al giocatore non manca il mercato in Serie C. Diverso, invece, il tema Struna. Lo sloveno è uno degli imprescindibili di Tedino, ma gli estimatori dalla Serie A non mancano. C'è il Chievo, pronto a tornare all'assalto dopo il tentativo della scorsa estate, con il direttore sportivo Romairone che conosce bene Struna avendolo avuto a Carpi.