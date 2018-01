. Non è certo una novità che lo stadio non accolga più tifosi come una volta, ma il dato visivo adesso è supportato anche dai numeri del bilancio e non sono certamente positivi. Basti pensare che al 30 giugno 2017, rispetto ad un anno prima, c'è stato il calo del 17% dei ricavi relativi al botteghino. Si è passati da 3.601.180 euro ai 2.984.976 euro, numero registrato sei mesi fa. La fetta più grossa non è più relativa agli abbonamenti, ma ai biglietti staccati: un'inversione di rotta rispetto alla stagione precedente. Al 30 giugno 2017 la cifra incassata è di un 1.827.473 euro, con la quasi totalità dovuta al campionato di Serie A (poca roba il dato relativo a Coppa Italia e "altre partite", poco meno di 80 mila euro).La novità, però, sta nel "sorpasso" dei biglietti rispetto agli abbonamenti. Le circa seimila tessere della stagione 2016-17 hanno consentito al Palermo di scrive nel bilancio una cifra di 1.157.506 euro.. Il vero bagno di sangue, però, arriverà nel prossimo bilancio. Già dalla nota integrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione si parla della cifra incassata con i 2065 abbonamenti di questa stagione: 303.726 euro. Il dato peggiore dell'era Zamparini, ça va sans dire.L'altro record che potrebbe raggiungere il Palermo quest'anno nei dati relativi al botteghino sta sulla cifra totale incassata a fine stagione. C'è il rischio che il club rosanero non superi il milione totale di incassi con il matchday, contro i quasi tre milioni di cui vi abbiamo già parlato all'inizio. Zamparini già in passato ha dato poca importanza a questa tematica, definendola una piccolissima percentuale del fatturato del club, ma oltre al mero problema economico bisogna anche considerare l'assenza di supporto per gli uomini di Tedino che viaggiano spediti, ma senza l'aiuto esterno dei tifosi.