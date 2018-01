Lo ammetto: è negativo che in sede non ci sia mai. Per questo sono finito in B".

Questo e molto altro per Maurizio Zamparini, patron di un Palermo capace di chiudere davanti a tutti al giro di boa del torneo cadetto: "Ho commesso tanti errori per il fatto di fidarmi di chi falsava la realtà e impediva ai migliori di farsi avanti - spiega al Corriere dello Sport -. Ho creduto a persone non all’altezza, il primo strafalcione però l’ho compiuto io mandando via Ballardini. Dagli errori anche alla mia età s’impara. Oggi non li rifarei, come non prenderei Lo Monaco. Ed eviterei collaboratori in malafede che mi hanno ingannato.“Ho visto il Pordenone dominare contro il Parma nei play off malgrado spese e ingaggi contenuti: questa è bravura - riconosce Zamparini -. E poi conta la persona. Tedino come Lupo. Con Tedino e Lupo ci vedremo a fine settimana, parleremo di mercato, della promozione e sia chiaro che stiamo già costruendo la squadra per la prossima stagione. Io ci metto la mia esperienza, Tedino e Lupo le loro abilità. Hanno recuperato giocatori contestati e definiti improponibili; i valori dello spogliatoio e della solidarietà; dato gioco e carattere vincenti". Insomma, un matrimonio destinato a durare, salvo colpi di scena da non escludere a priori quando di mezzo c'è il patron rosanero."Il presidente Giammarva è persona di grande livello e di garanzia, anche per eventuali acquirenti ai quali raccomanderò la sua figura da un punto di vista amministrativo e di palermitano doc. Ha controllato i conti e se a Zamparini non si deve credere, a lui si può. Il futuro del Palermo non è mio. Non dovessimo trovare compratori, avrei mille altre idee, sono un vulcano. Aspettiamo la decisione del Tribunale, il rubinetto del credito è chiuso e per finire questa stagione c’è bisogno di mettere mani al portafogli. Lo farò. Bisogna anche che il Palermo venga sostenuto dai tifosi“.