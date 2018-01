Si apre ufficialmente oggi la sessione invernale di calciomercato. Quattro settimane a disposizione delle società per poter "sistemare" gli organici a disposizione. La deadline sarà la stessa delle ultime sessioni, ore 23.00 di mercoledì 31 gennaio con la chiusura delle porte all'Hotel Meliá di Milano. Ed il Palermo? I rosa sono già a lavoro, con il direttore sportivo Fabio Lupo attivo per completare la squadra di Bruno Tedino. La cosa certa è che i rosanero cercheranno di toccare il meno possibile visto che - finora - il tutto sta girando alla perfezione. Il tecnico è stato chiaro dopo la partita contro la Salernitana: "Terrei tutti, ma bisogna sfoltire l'organico".Tedino nei prossimi giorni avrà un summit con il direttore sportivo Lupo e con il patron Zamparini per parlare delle strategie di mercato. Quello che chiederà (e che già ha chiesto) il tecnico è un esterno. Visti gli infortuni di Rolando e Morganella ci sono soltanto due esterni, Rispoli e Aleesami, che stanno facendo gli straordinari. Il primo, inoltre, nei prossimi giorni si sottoporrà ad esami strumentali per capire l'entità del suo infortunio.Prima l'esterno, poi la possibilità di un attaccante. Quest'ultimo punto, però, non è una priorità visto che Gaetanoha trovato la via del gol e potrebbe restare. Era (e resta) il giocatore sotto osservazione per il possibile rientro all'Atalanta. Il suo addio è subordinato all'arrivo di una punta. In pole resta, giocatore già trattato la scorsa estate ma alla fine rimasto a Perugia. Non bisogna sottovalutare, però, la pista che porta ad un giovane.Il bomber macedone resta nel mirino del Torino, anche se la richiesta del Palermo (circa dieci milioni di euro) è ritenuta troppo alta dalla dirigenza granata che storicamente ha speso poco nel mercato di gennaio. Una cifra del genere, inoltre, non vorrebbe spesa per un giocatore che andrebbe a fare il vice di Belotti, il cui infortunio è meno grave del previsto. Se Torino sembra una soluzione difficile, restano vive le sirene russe. Diversa, invece, la vicenda di Rispoli: la volontà del giocatore è chiara, restare a Palermo per riportare il club in Serie A. Gennaio sarà un mese importante anche per i rinnovi di due giovani,. La trattativa tra la società e l'entourage dei giocatori - entrambi rappresentati da Beppe Accardi - è entrata da tempo nel vivo, vedremo se i due giovani palermitani rinnoveranno i loro contratti in scadenza a giugno.