sono il simbolo del suo lavoro dietro le quinte già dall'arrivo in Sicilia la scorsa estate. Fabio Lupo adesso si gode dunque i frutti della sua scelta, che lo ha portato in primis ad accettare la chiamata di Maurizio Zamparini per centrare in appena una stagione il ritorno in serie A, facendo dunque un bilancio dei suoi primi sei mesi in Sicilia: "È sicuramente positivo sopratutto quando analizziamo il rapporto che si è evoluto fra me Zamparini e il mister, un'operatività che dalla soddisfazione quindi dal punto di vista professionale sono stati sei mesi molto importanti alla luce poi di questo primo posto. Palermo é una città che sto imparando ad amare e che non conoscevo. I colori in special modo con questo mare ed il centro storico sono qualcosa di meraviglioso"."Questo gruppo certamente è ciò che ci ha permesso di poter festeggiare e raggiungere determinati obiettivi. - afferma Lupo al sito ufficiale della società - La disponibilità e il sacrificio da parte di tutti gli elementi, sia nuovi che già facenti parte della rosa, hanno fatto la differenza. L'apporto poi di quello 'zoccolo duro' di giocatori tenuti come affermato in sede di presentazione della stagione è sicuramente servito a fare il salto di qualità in un campionato difficile come questo"."Abbiamo stentato, sopratutto all'inizio, ma poi i ragazzi hanno mostrato grande attenzione nel lavoro dell'allenatore iniziando ad ingranare. Dobbiamo ancora migliorare nel non specchiarci sull'essere troppo belli in campo concedendo spazio all'avversario così come successo ad esempio con il Cesena ed il Pescara".La pensa così anche Lupo: "La finestra di gennaio é sempre complicata per le dinamiche che si sviluppano. Io però non sono particolarmente preoccupato perché come dicevo partiamo da un gruppo già forte e di cui sono orgoglioso dunque non avremo problemi ad agire in sede di mercato"."La sinergia con i settori giovanili é indispensabile e il rapporto che si é instaurato con Sandro Porchia è figlio di questa collaborazione continua. Noi guardiamo ai giovani e in tal senso le convocazioni di diverso giocatori in prima squadra come Rizzo e Santoro e la contrattualizzazione di tanti altri elementi é il segno che la società punta tantissimo su questo aspetto"."Spero di ritrovarmi con il mister Tedino qui a farvi gli auguri anche per il 2019. Vorrebbe dire tanto sia per noi che per la società in termini di obiettivi raggiunti".