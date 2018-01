Un regalo sotto l'albero per Tedino che ha visto di nuovo il giocatore che ad inizio stagione aveva fatto faville. Il macedone è quasi una scommessa del tecnico rosanero che crede in lui dal primo giorno di ritiro in Austria. Tante le parole spese a suo favore, non del tutto ricambiate dal giocatore in campo. Tedino, però, sapeva tutto ciò. Trajkovski è un giocatore discontinuo, ma con qualità importanti. Delle montagne russe, con dei picchi a volte troppo alti e a volte troppo bassi. Sicuramente i due mesi migliori per il giocatore sono stati Agosto e Dicembre.Cinque sfide da titolare e soltanto otto minuti per rifiatare, nella sfida contro la Salernitana. Qui si è vista la metamorfosi anche nel rapporto con la tifoseria che ha accompagnato la sua uscita dal campo con una standing ovation. Applausi che sicuramente valgono anche solo per lo straordinario assist in occasione del gol di Chochev, un cambio di gioco mai visto dai piedi del macedone.Il ko contro il Novara l'aveva fatto scendere nelle gerarchie, ma il macedone con il duro lavoro si è ripreso - meritatamente - quello che aveva perso. Adesso è uno degli inamovibili: niente cessione ed un solo obiettivo, riportare il Palermo in Serie A.