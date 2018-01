e gesta memorabili prospera sino a diventare carattere identificativo dell'esistenza di una persona. E' su questa componente emotiva che si fonda l'intero sistema calcio, e non c'è business in grado di accantonare il sentimento. Ne sono chiara testimonianza due appassionati interisti siciliani: l'amore per i colori nerazzurri, infatti, è sbarcato nell'Isola coinvolgendo, in qualità di soci, il sostenitore più anziano e quello più giovane.senza dimenticare icone come Facchetti e Zanetti, i trionfi in Champions col Mago Herrera e con Mourinho, lo scudetto col Trap e la delusione del 5 maggio del 2002. C'è chi vive abbracciato a un pallone, identificando i momenti della propria esistenza con quelli della squadra del cuore: "Mio papà segue l'Inter da sempre - spiega a LiveSiciliaSport Paolo Di Pietro, figlio di Giuseppe -. E' tutt'ora un tifoso molto presente, nonostante qualche problema all'udito e alla vista dovuto all'età. Chiede notizie sulla squadra, si informa, è molto attento all'andamento della stagione. Insomma, la sua è una passione che non conosce confini".Nerazzurro il nonno, nerazzurro il padre e, adesso, nerazzurro il figlio. Una famiglia con la Beneamata nel cuore, con eroi e approcci al campo inevitabilmente diversi tra loro. Giuseppe e Pietro, ovvero il vecchio e il bambino come in quella canzone di Guccini: figli di epoche, secoli e miti differenti, accomunati dalla passione per la stessa squadra. Una bella storia di sport, capace di risalire all'istinto primordiale della palla che rotola su un rettangolo di gioco. Al di là della formazione, al di là della posta in palio, al di là del risultato finale. Non solo miliardi, diritti, interessi e polemiche: anche questo, anzi soprattutto questo, è calcio.