PALERMO - Siamo arrivati all'ultimo giorno dell'anno. Il 2018 è ormai alle porte, ecco che allora ci si guarda indietro per quello che è stato fatto in questo 2017. Sicuramente per il Palermo è stato un annus horribilis: la retrocessione, una mancata cessione societaria, l'istanza di fallimento ed il Barbera deserto. Sono questi i quattro punti salienti dell'ultimo anno a tinte più nere che rosa. Era il quindicesimo della gestione Zamparini, probabilmente il peggiore da quando l'imprenditore friulano è arrivato in Sicilia.La retrocessione della passata stagione sembra scritta già ad agosto 2016 quando venne allestita una squadra inesperta, senza i tre pilastri che portarono il Palermo di Ballardini alla salvezza: Sorrentino, Maresca e Gilardino. Il punto più basso toccato quest'anno ha una data precisa, il 23 aprile. Il Palermo perse 6-2 contro la Lazio, prendendo cinque reti nella prima mezz'ora. Il manifesto di una squadra senza voglia e con la peggiore difesa del campionato, perforata da tutte le squadre ed in ogni modo. Era il Palermo di Bortoluzzi, colui che ha traghettato i rosa fino alla retrocessione di maggio.Il 2017, però, non è stato segnato soltanto dalle pessime vicende calcistiche, ma anche da quelle societarie. Era il 6 marzo quando il Palermo annunciò un nuovo presidente: Paul Baccaglini. Una presentazione in pompa magna ("sono felice di lasciare il Palermo in buone mani" disse Zamparini), una lunga querelle fino ad un closing prima slittato (prima data fissata il 30 aprile) e poi saltato definitivamente a inizio luglio. E proprio in quel mese, sfumata la cessione del club, sono iniziate le grane giudiziarie con la doppia perquisizione in sede allo stadio Renzo Barbera e a casa Zamparini in Friuli. Accuse pesanti, come quelle della Procura di Palermo con l'istanza di fallimento presentata poco più di un mese fa.In mezzo al nero più totale, però, c'è anche uno spiraglio di luce, il vento nuovo portato da Bruno Tedino. Il tecnico è arrivato inizialmente tra lo scetticismo generale vista l'inesperienza tra i cadetti, ma settimana dopo settimana è riuscito a conquistare i tifosi a suon di lavoro duro e risultati. Questo è il regalo più grande che il Palermo si è fatto nel 2017, l'auspicio è che nel 2018 Tedino possa regalare nuovamente la Serie A ai rosanero. L'anno nuovo, però, porterà con se anche le nubi sull'istanza di fallimento, sempre in attesa della sentenza del Tribunale dopo che è stata chiesta la perizia terza. I primi mesi dell'anno saranno decisivi per mettersi alle spalle quest'anno.