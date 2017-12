che temeva la sfida contro la Salernitana: "Era una partita che temevo moltissimo viste le vacanze, ma è andata molto bene - racconta al sito ufficiale del Palermo - È una bella soddisfazione trovarsi in vetta, la cosa triste resta la mancanza di pubblico. Spero cambi". Tra i giocatori andati a segno ieri c'è Ivaylo Chochev, un giocatore rinato nella gestione Tedino: "Chochev è il giocatore che aumenta la qualità tecnica della squadra, anche se ancora è al 50%. Nonostante ciò riesce a fare la differenza. Tedino è un vero intenditore di calcio ed ha capito il suo valore a differenza degli altri allenatori"."La cosa di buon auspicio è la forza che ha dimostrato la squadra e la compattezza dello staff formato da Tedino ed i suoi collaboratori. Significa che nei prossimi 3-4 anni avremo uno staff di livello, anche se spero di andare via prima". Tra i record di questo girone d'andata c'è quello della migliore difesa, un tema ch sta molto a cuore a Zamparini: "Sono contento, in Serie A eravamo sempre una delle peggiori difese. Sono contento per la difesa e per il portiere che ha superato le critiche che volevano denigrarlo. Abbiamo una bella squadra, sono convinto che arriveremo fino alla fine e spero che resterà la mia previsione di 10 punti di vantaggio sulla seconda"."Sarà un inizio difficile, tutti ci aspettano perché siamo primi. Lo Spezia ha fatto bene ultimamente, ma sono convinto che la qualità della nostra squadra e del nostro staff ci permetterà di andare avanti. Speriamo di battere il record di Iachini anche se sarà molto difficile".