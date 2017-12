che mantengono invariato il vantaggio di otto lunghezze sui granata di Calori.La replica del Trapani arriva nove minuti più tardi con un mancino di Bastoni mandato in corner dalla retroguardia ospite. Nella fase centrale del primo tempo il sostanziale equilibrio tra le due squadre regala rare emozioni. Il "Provinciale" torna a infiammarsi al 34' quando il Trapani perviene al pari con Murano, abile a superare Perucchini con un tocco morbido e a depositare in rete da pochi passi. Subito il gol, il Lecce bada per lo più a mantenere il punteggio di parità, mentre dall'altra parte gli avanti di casa non riescono a trovare spunti degni di nota cosicché le due squadre rientrano negli spogliatoi sul punteggio di 1-1.mentre sei minuti più tardi il pallonetto di Marras meriterebbe destino ben diverso rispetto al fondo del campo. I salentini si affidano ad azioni di rimessa: poca roba il destro di Armellino alla vigilia del 70', subito dopo i padroni di casa recriminano per un intervento dubbio in area di Cosenza su Evacuo, l'arbitro lascia proseguire. Al 74' Maracchi sfiora il palo, un minuto più tardi Mancosu esalta i riflessi di Furlan. L'ultimo tentativo degno di nota è di Torromino, la cui botta finisce fuori. Per il Trapani la rincorsa al primo posto diventa complicata.TRAPANI: Furlan, Pagliarulo, Bastoni (38’st Steffè), Evacuo (27’st Reginaldo), Murano (43’st Minelli), Fazio, Silvestri, Maracchi, Palumbo, Visconti, Marras. A disposizione: Pacini, Ferrara, Bajic, Taugourdeau, Legittimo, Dambros, Canino, Girasole. All. Alessandro CaloriLECCE: Perucchini, Riccardi, Di Matteo, Mancosu, Cosenza, Arrigoni, Torromino, Costa Ferreira (1’st Tsonev), Lepore, Caturano (21’st Persano), Armellino. A disposizione: Chironi, Centonze, Pacilli, Valeri, Megelaitis, Marino, Lezzi, Dubickas, Ciancio, Gambardella. All. Fabio LiveraniARBITRO: Vincenzo Valiante di Salerno (Bercigli-Li Volsi)