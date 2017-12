"La squadra nel primo tempo non è stata pigra, ha creato, ma è stata leziosa nel chiudere le azioni - racconta Tedino in conferenza stampa - È una squadra un po' naif nel cuore, ogni tanto lo tira fuori esagerando. L'unica cosa che non mi è piaciuta sono stati i dieci minuti dopo l'espulsione di Vitale, sembrava che stessimo 5-0 con cinque minuti alla fine. Questo gruppo, però, ha fatto un percorso incredibile e bellissimo. Siamo riusciti ad avere continuità nel rendimento, guadagnando 14 punti nelle ultime sei partite. Significa che qualcosa ha funzionato dal punto di vista della preparazione fisica e dell'organizzazione. È anche vero che la squadra ha solidità difensiva nonostante le due azioni della Salernitana".Ci sono tanti aspetti positivi, ma anche qualcuno negativo che mi da spunto nelle vittorie nel mettere a posto qualcosa. Però le cose che funzionano ci sono, questo gruppo ha fatto un bel percorso. Io sono ottimista di mia natura, ma non dobbiamo specchiarci e se diventiamo una squadra normale possiamo perdere"."Murawski non ha mai giocato da esterno, a essere fiscali prima di giocare in casa contro la Ternana c'è stato Rispoli con un attacco febbrile e pensavamo non ce la facesse. In quel caso abbiamo provato Murawski esterno, ma sappiamo che in quel ruolo non lo interpreta bene. Ci serviva, però, vitalità sull'esterno ed ho scelto lui perché entra subito in campo, muscolarmente entra in campo con semplicità rispetto a Fiordilino. Questo, però, non è un ruolo che si vedrà in futuro"."Non abbiamo fatto niente di che, non sono dei mezzucci. Chi era per terra non so se dopo ha avuto un infortunio o meno, ma se si vede il video ci siamo fermati 4-5 secondi per capire se si poteva continuare o meno. Non credo che fosse questo il problema. Quando si perde e si prende un gol in questo modo si dicono anche queste cose. Loro hanno fatto una buona partita ed hanno una squadra forte per questa categoria. Io non ho mai parlato degli arbitri, fischia lui se c'è bisogno dell'intervento"."Questo gruppo qui ha fatto un buon percorso, sarei contento e orgoglioso di non prendere nessuno. C'è una piccola lacuna nella squadra, ma con tutti gli effettivi saremo tanti. Prima di prendere dovremo smaltire. Dopo ventuno giornate, però, non toccherei niente e c'è un gruppo che ha dimostrato di essere tale. Chi non ha giocato non ha mai fatto polemica, hanno dimostrato di voler conquistare spazio in campo durante gli allenamenti. Li terrei tutti, ma è un concetto che non mi tocca direttamente. Io toccherei il meno possibile e concederei delle chance a chi ha dimostrato di avere moralità importante".