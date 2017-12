contraddistinto da una dolorosa retrocessione dalla massima serie e una lenta ripartenza dalla cadetteria fino ad ora condotta da capolista e maggiore candidata ad una pronto ritorno in A. Per il Palermo di Bruno Tedino questa sera contro la Salernitana al 'Barbera' (diretta LiveSiciliaSport dalle 20.10) si chiude un anno che può tranquillamente essere archiviato per l'altalena di emozioni che ha messo a dura prova la pazienza della tifoseria rosanero assente dalle sfide casalinghe in quasi la totalità degli appuntamenti dell'anno ormai agli sgoccioli. Ecco dunque che Tedino si augura di regalare il titolo di campione d'inverno ad una piazza che da questo 2018 si aspetta un ritorno nel calcio che conta.Tedino conferma ancora una volta il 3-5-2 con Posavec in porta e la linea difensiva composta da Cionek, Struna e Bellusci che ha concesso un solo gol nelle ultime quattro gare. A centrocampo unico dubbio sulla presenza o meno a gara in corso di Chochev con Jajalo ancora una volta play basso con Gnahorè e Coronado ai lati mentre Rispoli e Aleesami confermatissimi sulle fasce. In attacco l'altro dubbio di Tedino riguarda la presenza di Nestorovski. Il macedone, colto da un attacco influenzale proprio alla vigilia del match con i campani, non ha svolto le ultime sedute d'allenamento in gruppo e quindi la sua presenza è a forte rischio anche per la gara di questa sera. Al suo posto si prepara ancora La Gumina per far coppia con Trajkovski così come accaduto con la Ternana ed il Cesena.L'ex rosanero Colantuono dopo il brutto tonfo casalingo con il Foggia riparte da un offensivo 4-2-3-1 in cui torna il camerunese Minala ma mancheranno l'esterno offensivo Schiavi e il centrale Gatti. A mezzo servizio invece Sprocati che dovrebbe partire dalla panchina con Alex e Zito pronti a sostituirlo mentre fra i convocati non risulta il più esperto Rosina. Rossi unica punta dunque con tre uomini a supporto (Alex, Kiyine, Di Roberto), a centrocampo Ricci e Minala mentre in difesa tocca a Pucino, Bernardini, Mantovani e Vitale.Posavec; Cionek, Struna, Bellusci; Rispoli, Gnahorè, Jajalo, Coronado, Aleesami; Trajkovski, La Gumina. All.: TedinoAdamonis; Pucino, Mantovani, Bernardini, Vitale; Minala, Ricci; Di Roberto, Alex, Kiyine; Rossi. All.: Colantuono