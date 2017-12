"Sono molto emozionato perché qua è come se fossi a casa - racconta in mixed zone - abito a due ore da qui e ci tenevo tanto a voler dimostrare qualcosa. Era l'ultima dell'anno, a gennaio poi possono succedere tante cose. Volevo dimostrare che posso dare una mano nonostante il poco minutaggio. Sono contento. Non so cosa accadrà a gennaio, finché sarò qui darò il massimo qualsiasi sia il minutaggio. A 23 anni devo darmi da fare".A Bari stavo per prendere il volo, poi mi ha fermato un infortunio. Il gol di oggi lo dedico alla mia fidanzata Federica che è quella che mi supporta ogni giorno, oltre alla mia famiglia"."l Palermo in Serie B è una grande squadra, normalmente è ambito da tanti giocatori. Sono sempre pronto quando sono chiamato in causa, ho la coscienza pulita e darò sempre il massimo. A gennaio farò quello che deciderà la società".