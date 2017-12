PALERMO - L'ultimo passo per chiudere bene l'anno. Il Palermo si prepara alla sfida di domani contro la Salernitana, novanta minuti che separano i rosanero dal titolo di campioni d'inverno. "Vincerlo darebbe maggior impegno nelle prossime gare, ci interessa fare più punti possibili - ammette il tecnico Bruno Tedino in conferenza stampa - Ogni partita è da 3 punti, non c’è mai da abbassare la guardia. Se lo fai prendi tre cazzotti e vai casa. Sapremo a maggio se avremo superato questa fase. Stiamo molto attenti, io sto sempre sul pezzo per cercare di migliorare".

il pesante ko interno contro il Foggia: "Non riusciamo a fare determinati tipi di uscite quando le squadre si chiudono. Non sapendo come giocano gli avversari c’è questo tipo di difficoltà. Non sai come e dove devi andarli a prendere. Salernitana? Non so che assetto ha adesso con Colantuono, adesso ha giocato col 4-3-2-1, ma noi dobbiamo pensare al nostro come abbiamo fatto finora. Hanno molta velocità di esecuzione, muove molto bene la palla e si distende bene. Hanno giocatori che ribaltano l’azione facilmente. Hanno una qualità di impianto di gioco importante, la partita persa con il Foggia non conta"."Nestorovski lo abbiamo fatto stare a casa precauzionalmente. Oggi sta bene e si è allenato, è a disposizione anche se non ha tutti i minuti sulle gambe. Lui e La Gumina sono completamente differenti, Nino sta facendo un mese a grandi ritmi e condizione. Non è un giocatore raffinato, è di assoluto valore. Ha un ritmo sulle gambe notevole, ci ha dato una grande mano nella fase di non possesso. E’ molto aggressivo, il lavoro sporco degli attaccanti serve anche a questo. Nestorovski è molto abile nell’area di rigore, è scaltro e ha delle intuizioni da vero bomber. Ha un piede micidiale, bisogna tener conto che ha dalla sua parte sei anni in più di Nino".Stamattina ho visto molto bene anche La Gumina e Trajkovski, voglio valutare serenamente. Murawski è un po’ debilitato, è irrinunciabile ma è un po’ stanco. Anche Chochev sta bene. Sto facendo queste valutazioni. In questa partita secondo me tutti hanno i 90′ nelle gambe, forse solo Nestorovski no. Ma la voglia di vincere l’hanno tutti, Chochev è un giocatore per me irrinunciabile, interpreta il gioco del calcio come piace a me. Ho i miei dubbi e me li tengo fino al giorno della partita".Il primo mese dell'anno sarà molto importante anche per il recupero di due giocatori martoriati dagli infortuni come Balogh e Rajkovic: "Sono soddisfatto da quello che sta facendo Rajkovic, è un ragazzo di una gigantesca qualità morale. Gli darò fino all’ultimo secondo per potere migliorare perché se lo merita. Balogh è un bambinone, ha passato l’inferno ma anche lui se lo merita. Rajkovic non è ancora proponibile perché negli spostamenti laterali fa fatica. Per il resto ci siamo, non ha avuto ricadute. Balogh è più difficile perché deve avere più pazienza, quello che ha avuto è molto delicato. Ha fatto una settimana in gruppo, nella ripresa lo saranno ancora ma non sappiamo quando potranno giocare e se saranno disponibili a tutti gli effetti".E’ un giocatore molto intelligente, quello che gli spieghi lo mette in pratica. È molto importante a prescindere da quanto gioca. Coronado è particolare, gli piace avere la palla addosso. Bisogna concedergli qualche errore, la presenza di Jajalo gli permette di fare questo tipo di lavoro. Amo molto Gnahorè e Chochev perché si inseriscono e fanno male, sono centrocampisti moderni. Chochev mezzala sinistra e Coronado destra non cambierebbe nulla".