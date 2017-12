PALERMO - La "fatal" Salernitana. Dopo più di dieci anni la formazione campana torna in campo al Renzo Barbera contro il Palermo in una partita di campionato. L'ultimo precedente - escludendo la doppia sfida di Coppa Italia della stagione 04/05 - risale al 25 gennaio 2004. Sulla panchina dei rosa sedeva Silvio Baldini e quella partita gli fu fatale. La Salernitana vinse 2-0 con doppietta di Erjon Bogdani ed il tecnico venne esonerato. Al suo posto arrivò Francesco Guidolin, il resto è storia. Il bilancio delle sfide tra Palermo e Salernitana al Renzo Barbera, in ogni caso, resta a favore dei rosanero.

Otto volte l'incontro è terminato in parità, mentre la Salernitana ha vinto soltanto in tre precedenti. In campionato, però, i rosa non battono i granata dalla stagione 1995-1996: finì 2-1 grazie alle reti di Scarafoni e Caterino per il Palermo allenato da Ignazio Arcoleo.Non sarà la prima volta per il tecnico rosa contro la Salernitana: ci sono due precedenti nella stagione 2007-2008, campionato di C1, con Tedino che con la sua Sangiovannese pareggiò tra le mura amiche e perse all'Arechi. Sarà il dodicesimo confronto, invece, tra l'ex Colantuono ed il Palermo. Il bilancio degli 11 precedenti vede 4 successi per l’attuale allenatore della Salernitana, 2 pareggi e 5 vittorie rosanero. A Palermo le formazioni allenate da Colantuono hanno finora sempre subito gol: 14 complessivamente, in 5 incroci.