- Carte mischiate e ancora qualche dubbio. L'ultima formazione dell'anno del Palermo, in vista della partita di domani contro la Salernitana, sembra ancora da fare. Nell'allenamento di ieri mattina, infatti, Tedino ha mischiato le carte schierando due formazioni sperimentali nell'esercitazione tattica. La notizia era senza dubbio l'assenza dia causa di una sindrome influenzale. La maggiore incognita resta lui: scenderà o meno in campo contro i campani? L'allenamento odierno darà ulteriori indicazioni, ma la sua apparizione non è scontata.Certamente l'attaccante sta scalpitando per tornare in campo, ma servirà anche buon senso se non dovesse essere al 100%. Dopo la partita di domani, infatti, ci saranno venti giorni di pausa dove Nestorovski potrebbe ritrovare la forma migliore. Lo stesso discorso vale anche per, ieri provato tra le potenziali riserve con Murawski e Dawidowicz. Il centrocampista bulgaro viene da una operazione, motivo per cui la cautela è doppia.In ogni caso la formazione non dovrebbe discostarsi molto dal 3-5-2 visto contro Ternana e Cesena. Va verso la conferma in blocco la difesa:considerando il rendimento al top delle ultime settimane (appena un gol subito nelle ultime quattro partite). Non ci saranno novità anche sugli esterni con Aleesami e Rispoli titolarissimi. Ancora qualche dubbio, invece, in mezzo al campo.Tedino ha provato ancora una volta Jajalo in cabina di regia con la coppia di mezzale Gnahoré-. Anche con l'eventuale rientro di Nestorovski, quindi, il brasiliano non dovrebbe muoversi dalla zona di campo dove ha giocato nelle ultime partite. Murawski scalpita, ma ancora una volta sembra candidato a partire dalla panchina. L'unico grande dubbio, come detto all'inizio, resta in attacco. Se non dovesse farcela Nestorovski, è, schierati insieme dal tecnico anche durante l'allenamento. In ribasso, quindi, le chance di Embalo. Se invece dovesse recuperare l'attaccante macedone, fuori La Gumina. Ancora un giorno per sciogliere gli ultimi dubbi.