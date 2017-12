PALERMO - L'inizio sprint, poi qualche problema. Il Palermo è la formazione ad aver segnato il maggior numero di gol nel primo quarto d'ora di gara. Sono otto, distribuiti in sette partite (due sono arrivati nella sfida contro l'Empoli). Addirittura nelle ultime due partite i rosa sono andati subito a segno, ma il risultato è stato diverso. Contro la Ternana sono arrivati i tre punti, contro il Cesena no. La cosa comune delle due prestazioni è il non essere riusciti a chiudere le gare tanto che al Manuzzi i bianconeri sono riusciti a strappare un punto.Nelle partite in cui il Palermo ha segnato nel primo quarto d'ora i rosanero non hanno mai perso. Tre vittorie e quattro pareggi, quest'ultimi arrivati in partite dove la squadra di Tedino ha abbassato la guardia dopo essere riuscita a passare in vantaggio. Mancanza di attenzione o poca cattiveria? La risposta sembra essere la seconda visto che il Palermo non è riuscito a rivelarsi cinico negli ultimi venti metri di campo a partita in corso.La cosa positiva è che il Palermo non ha mai perso chiudendo in vantaggio la prima frazione: in cinque occasioni ha vinto, in tre casi ha pareggiato. I rosa nei primi tempi sono la squadra ad aver raccolto il maggior numero di punti insieme all'Empoli. Sono trentaquattro, due in più del Pescara. Il problema è nei secondi tempi quando il ritmo cala ed i rosa faticano a fare gol, ma per fortuna anche a subirli. Dati su cui Tedino dovrà lavorare nella pausa invernale per fare meglio nel girone di ritorno.