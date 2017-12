uno dei tantissimi allenatori passati sotto le mani di Zamparini a Palermo. Un rapporto conflittuale tra i due, soprattutto per un giocatore: Edinson Cavani. All'epoca (stagione 2008-2009) Colantuono preferiva Tullio De Melo (adesso diventato uno dei simboli della rinascita della Chapecoense con il gol che è valsa la qualificazione alla Libertadores, ndr) all'uruguaiano. Uno dei motivi di rottura con Zamparini che poi raccontò la vicenda: "Quando c’era Cavani, ho avuto degli allenatori che erano dei testoni: Colantuono, ad esempio, voleva che io lo mandassi in Inghilterra al West Ham. Io gli ho risposto 'Ma vacci te al West Ham'".cacciare un allenatore dopo appena una giornata di campionato. A Colantuono costò cara l'eliminazione in Coppa Italia per mano del Ravenna ed il ko per 3-1 in casa dell'Udinese alla prima di Serie A. Per il tecnico era già la terza avventura in rosa dopo che l'anno precedente per ben due volte era stato chiamato: prima venne cacciato dopo il pesante ko per 5-0 contro la Juventus, poi venne richiamato nel girone di ritorno quando il Palermo incanalò tre ko di fila, culminati con la sconfitta contro il Genoa."Persona seria innanzi tutto. Grande lavoratore, ne ho visti pochi impegnarsi così". Adesso per il tecnico l'avventura a Salerno, con un bilancio contro il Palermo favorevole. In sole tre occasioni Colantuono ha perso, ma in due casi si tratta degli ultimi due precedenti quando sedeva sulla panchina dell'Udinese. Insomma, numeri che possono essere di buon auspicio per il Palermo.