PALERMO - Il ritorno del capitano è vicino. Dopo quattro partite senza di lui, il Palermo è pronto a riabbracciare Ilija Nestorovski. Un'assenza pesantissima quella del bomber macedone, nonostante il Palermo in questi quattro incontri sia riuscito a trovare ben otto punti. Nestorovski è un giocatore fondamentale per questa squadra e lo dimostrano i numeri viste le dieci reti messe a segno in tredici partite. La media di un gol ogni 113 minuti, solo Galano ha una media gol più bassa (uno ogni 90 minuti) di chi lo precede nella classifica marcatori.Proprio il titolo di capocannoniere è uno degli obiettivi di Nestorovski in questa stagione, anche se l'obiettivo numero uno resta quello di riportare il Palermo in Serie A. Immancabilmente, però, nel mirino del macedone c'è Luca Toni e l'ha già dichiarato diverse volte in questa prima parte di stagione. Il rendimento costante (sei gol nelle ultime sei partite giocate) era dalla sua parte, adesso bisogna tornare in marcia anche perché il Palermo solo a Bari è riuscito a fare più di un gol durante la partita senza di lui. A Cesena e contro il Venezia si è sentita la sua mancanza, ma adesso il ritorno è vicino.Ieri Nestorovski è tornato ad allenarsi coi compagni, motivo per cui c'è fiducia sul suo impiego giovedì sera contro la Salernitana. Probabile che giochi quantomeno uno spezzone di gara, anche se in caso di recupero è probabile che inizi dal primo minuto con buona pace di Nino La Gumina. Il ragazzo palermitano ha avuto una grossa chance che ha sfruttato solo in parte, visto che ha giocato delle partite buona ma senza trovare gol. Adesso torna il capitano ed il destino di La Gumina sarà ancora in panchina. Spazio a Nestorovski con l'obiettivo di tornare a segnare e trascinare questa squadra.