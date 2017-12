Il Palermo chiuderà il suo 2017 in casa contro la Salernitana e l'obiettivo, oltre a quello sul campo, sarà ancora una volta lo stesso: cercare di vedere un maggior numero di persone sugli spalti della vecchia Favorita. Nelle ultime due partite interne i numeri sono stati disastrosi, la media di 5178 tra Ternana (5514) e Venezia (4842). Non è una novità il distacco tra la tifoseria e la squadra, ma la speranza era quella che i risultati potessero riportare la gente dalla propria parte. Invece è l'astio con il patron Zamparini ad aver preso il sopravvento, probabilmente l'unica barriera rimasta per rivedere un Barbera quantomeno con una cornice di pubblico degna della piazza.Il rapporto tra Lotito e la tifoseria granata non è mai stato idilliaco, ma nonostante ciò i tifosi sono sempre accorsi all'Arechi. Lo dimostrano i numeri anche in questa stagione, con il dato massimo di più di sedicimila persone contro il Bari e la media di 10172 a partita. Contro la Salernitana sarà difficile rivedere tanta gente al Barbera, ma non per un problema di prezzi (i tagliandi di curva da inizio stagione sono a nove euro ciascuno) bensì per le questioni societarie. Difficile trovare una soluzione adesso, il Palermo dovrà ancora stringere i denti senza parte dei suoi tifosi ancora per qualche tempo.