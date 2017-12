Il pareggio contro il Cesena ha fatto tornare indietro la squadra di Tedino nel confronto con la formazione rosanero che andò in Serie A nella stagione 2013-14. Dopo venti giornate, infatti, quel Palermo aveva in classifica 37 punti, uno in più della squadra attuale. Meglio anche l'attacco (quattro gol in più) e la difesa (una rete subita in meno), ma quello che contraddistingue le due squadre è il rendimento agli antipodi in casa ed in trasferta.Sei vittorie e quattro pareggi, contro le quattro vittorie, tre pareggi e tre sconfitte della squadra di Iachini. Viceversa quest'ultimi avevano vinto sette volte in casa mentre il Palermo oggi ha raccolto "solo" cinque successi interni. In linea di massima, però, i dati sono molto simili e fanno ben sperare per la squadra di Tedino, senza dubbio con un potenziale offensivo nettamente inferiore rispetto a quella formazione che poteva contare su un reparto avanzato composto da Dybala, Belotti, Vazquez, Hernandez e Lafferty.e fa parte di quella schiera di dodici squadre (su tredici totali) capaci di conquistare il primo posto alla fine del girone d'andata e di conquistare poi la Serie A a fine anno. Tedino non potrà chiudere l'andata meglio del suo predecessore tra i cadetti e, inoltre, dovrà anche battere la tradizione negativa con la Salernitana che negli ultimi sei precedenti con il Palermo non ha mai perso.