Per il tecnico Bruno Tedino l'avventura a Palermo si sta rivelando positiva e, in un'intervista a La Repubblica, parla di quanto fatto sinora: "Sono contento perché le prestazioni degli ultimi tempi sono da squadra. Abbiamo dei buoni giocatori che soprattutto tengono al buon nome della città. Durante il primo allenamento in città (giorno della contestazione, ndr) ho capito che i ragazzi erano sulla buona strada. È stata una contestazione pacifica e, quando è finita, alle otto della sera c'erano giocatori disposti ad allenarsi. Quello è stato un bellissimo segnale. Sapevo che era una sfida difficile, ma la vita mi ha insegnato che non esistono sfide facili"."Con Zamparini ci confrontiamo due volte alla settimana, quando finiamo la partita e due giorni prima della gara. Il tutto avviene sempre in maniera leale e con buon senso. Fallimento? Sono molto sereno, non ci manca niente. Faccio un esempio: per le trasferte di Bari e Cesena abbiamo utilizzato il charter e questa non è una cosa che fanno le società in difficoltà"."Sono rimasto folgorato da Guidolin. Abbiamo lavorato insieme a Treviso e ancora oggi dico che Francesco è la persona che riesce a farsi capire dalla squadra nel minor tempo possibile. Una persona straordinaria che ha ricevuto meno di quello che avrebbe meritato. Poi ci sono tecnici che stanno facendo benissimo e dei quali cerco di carpire la metodologia come Guardiola, Sarri, Spalletti, Allegri e Gasperini". Guidolin festeggiò a Palermo la promozione in Serie A, un obiettivo anche per Tedino anche se tiene lontani i festeggiamenti: "Sono una persona molto schiva e non amo festeggiare, ma spero che a farlo sia una città intera".