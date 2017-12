Termina 2-2 tra Siracusa e Trapani: un punto che accontenta più i padroni di casa, mentre i granata vedono scappare il Lecce a +8 e rischiano di dire addio alle velleità di promozione diretta.La replica aretusea porta la firma di Catania, sfera sul fondo. Al 14' il Siracusa passa: Visconti devia nella propria porta un traversone proveniente dalla sinistra beffando Furlan. L'entusiasmo del "De Simone" viene accentuato da un lancio di fumogeni che costringe l'arbitro a un interruzione del gioco per alcuni minuti. Alla ripresa delle ostilità, Toscano sfiora il raddoppio con un botta che termina a lato. Sull'altro fronte l'uomo più pericoloso è Taugourdeau ma la retroguardia di Bianco esce indenne da entrambi i tentativi dell'ex Piacenza. Al 43' il Trapani perviene al pari: Murano trova il pertugio e di destro fulmina Tomei. Si torna negli spogliatoi, dopo ben sette minuti di recupero, sul punteggio di 1-1.con una staffilata dal limite ancora una volta di Murano. Gli ospiti non riescono ad approfittare del contraccolpo psicologico incassato dal Siracusa che, dopo aver ritrovato lucidità, si ributta in avanti in modo caparbio: al 58' Scardina colpisce la base del palo con Furlan battuto, quindi Sandomenico spreca una buona chance. La sorte non assiste neanche Spinelli e Mangiacasale, tuttavia all'84' Scardina si fa trovare al posto giusto nel momento giusto e fissa il punteggio sul 2-2. Giusto così, per quanto si è visto nell'arco dei cento minuti (recupero compreso) di gioco.SIRACUSA: Tomei, De Vito, Catania, Scardina, Daffara, Spinelli, Parisi (29’st Mangiacasale), Liotti, Mancino (18’st Sandomenico), Magnani, Toscano. A disposizione: D'Alessandro, Bernardo, Palermo, Di Grazia, Giordano, Plescia, Vicaroni, Mucciante, Mazzocchi, Grillo. All. Paolo BiancoTRAPANI: Furlan, Rizzo (39’ Bajic), Taugourdeau (19’st Girasole), Legittimo, Bastoni, Reginaldo, Murano (19’st Dambros), Fazio, Maracchi (41’st Canino), Visconti, Marras. A disposizione: Pacini, Ferrara, Evacuo, Silvestri, Minelli, Culcasi. All. Alessandro CaloriARBITRO: Simone Sozza di Seregno; ASSISTENTI: Marco Trinchieri di Milano e Antonio Vono di SoveratoRETI: Visconti (aut) 14’, Murano 43’, Murano 8’st, Scardina 39’stNOTE: Ammoniti Toscano, Scardina nel Siracusa – Fazio, Legittimo nel Trapani; Recuperi: 7'pt-3’st; Corner: 6-4