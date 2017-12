Il Palermo tornerà già oggi in campo per iniziare la marcia d'avvicinamento verso la sfida di giovedì prossimo contro la Salernitana. Una partita importante per guadagnarsi il titolo di campione d'inverno. È vero, sarà importante arrivare primi in fondo, ma la statistica sorride a chi ha chiuso al primo posto alla fine del girone d'andata. Nella Serie B a 22 squadre, infatti, dal 2004/05 a oggi, chi ha vinto il titolo di campione d'inverno è stato promosso in 12 casi su 13, sommando sia la via diretta che i play off. L'unica squadra a non esserci riuscita è il Mantova nella stagione 2005/06, perdendo la finalissima play off contro il Torino.Cesena è stato un mezzo passo falso, ma Zamparini crede nel valore del gruppo tanto da aver azzardato nel dire che i rosanero sono la squadra più forte del campionato. Il campo sta dicendo questo, anche se la squadra di Tedino ha dimostrato di avere ancora dei limiti. Come contro la Ternana, per esempio, il Palermo ha sbloccato il risultato nel primo quarto d'ora, ma poi non è riuscito a legittimare la superiorità, prendendo al Manuzzi la rete del pareggio.Per fortuna del Palermo contro la Salernitana dovrebbe rientrare Ilija Nestorovski. Il tecnico ha detto che oggi il macedone dovrebbe rientrare in gruppo, motivo per cui c'è fiducia sul suo impiego nell'ultima d'andata. In campo potrebbe rientrare anche Ivaylo Chochev, rimasto in panchina a Cesena. Un doppio recupero che fa ben sperare per chiudere il 2017 nel migliore dei modi.