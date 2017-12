Contro la Sicula Leonzio si è vista un’altra ottima prova da parte dei ragazzi di mister Paolo Bianco, che hanno creato tanto in fase offensiva, sbagliando anche un calcio di rigore, e che hanno retto bene agli attacchi arrembanti della formazione di Lentini. Non può che essere soddisfatto l’allenatore del Siracusa che al termine della partita si è complimentato con la propria squadra: “Oggi alla mia squadra avevo chiesto un atteggiamento diverso dalle ultime settimane – ha detto il tecnico azzurro –. I ragazzi hanno fatto tutto quello che gli avevo chiesto, sono stati bravissimi. Sono contentissimo per la prestazione e sono certo che facendo questo tipo di prestazioni si toglieranno tante soddisfazioni”.Abbiamo anche sofferto, potevamo perderla come potevamo vincerla, ma è un pareggio che può essere giusto, anche se purtroppo abbiamo fatto un errore dal dischetto e magari poteva finire in maniera diversa, ma questo non preclude la grande prestazione di tutta la squadra e comunque questo deve essere il piglio e un punto di partenza per affrontare un girone di ritorno che sarà sicuramente molto ostico”.Stiamo mettendo in pratica quello che ci chiede l’allenatore, poi dopo il merito va ai compagni, dagli attaccanti al portiere: quando non si prende gol bisogna fare un plauso a tutti quanti perché rispecchia un po’ il lavoro della settimana. Quando riusciamo a fare certe prestazioni vuol dire che veramente in settimana lavoriamo bene con il nostro allenatore concentrandoci bene su ciò che ci propone”.