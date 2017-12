Un pareggio che ci sta tutto visto che al ‘De Simone’ l’equilibrio ha fatto da sovrano per tutta la durata dell’incontro: poche emozioni in campo, più vivaci gli spalti dove i tifosi hanno festeggiato nel segno di un lungo gemellaggio.con dei falli sulla linea mediana del campo. La prima occasione degna di nota è di marca gialloblu e arriva al quarto d’ora con un pallone messo in mezzo per Simeri che colpisce a botta sicura, ma il centravanti delle vespe mette incredibilmente sul fondo con Tomei immobile. Gli aretusei rispondono col tiro di Mancino appena dentro l’area di rigore, ma la mira è lievemente imprecisa e la palla si perde alta sopra la traversa. Al 22’ è ancora il Siracusa a sfiorare il gol del vantaggio col tiro da distanza ravvicinata di Catania, ben imbeccato da Mangiacasale, ma nella circostanza è provvidenziale l’intervento di Branduani che salva il risultato per i suoi. Alla mezz’ora tentativo di Canotto, uno dei migliori tra le file delle vespe: l’esterno stabiese ci prova dal limite con la palla che si perde di un soffio alla sinistra di Tomei. L’estremo difensore azzurro poi è bravo a neutralizzare un calcio di punizione dal limite in favore degli ospiti e poi a negare il gol con una parata facile ancora su un tiro di Canotto.il duo Caserta-Ferrara inserisce Redolfi, Bianco invece si gioca la carta Grillo. Ed è proprio il numero 21 del Siracusa che al 53’ si rende protagonista della prima conclusione del secondo tempo che scalda i guantoni di Branduani. L’andazzo però è sempre lo stesso: squadre speculari nello schieramento e azioni molto compassate da una parte e dall’altra. Passano però altri due minuti e Scardina si rende pericoloso con un tiro al volo che si spegne sul fondo. Allo scoccare dell’ora di gioco si riaffaccia in avanti anche la Juve Stabia e lo fa pericolosamente con una ingegnosa verticalizzazione per Lisi che però trova l’esterno della rete dando solo l’illusione del gol. Poco dopo Mastalli scarica un tiro da lontanissimo che non sorprende Tomei, ma le squadre abbassano ulteriormente il ritmo, specie dopo la girandola dei cambi, e non attaccano più con la stessa frenesia. Entrambe le formazioni rifiatano. Per rivedere un tiro in porta bisogna attendere addirittura l’86’ quando Calò, chiamato in causa dalla panchina, tira fuori dal cilindro una magia e colpisce la traversa. Il legno che salva il Siracusa è l’ultima occasione di un match equilibrato ed a tratti godibile.//.Tomei; Parisi, Magnani, Daffara, De Vito; Palermo, Spinelli (Giordano 85’); Mangiacasale (Sandomenico 76’), Catania (Bernardo 62’), Mancino (Grillo 46’); Scardina (Mazzocchi 85’). A disposizione: D’Alessandro, Di Grazia, Plescia, Vicaroni, Liotti, Punzi, Toscano. Allenatore: Bianco.Branduani; Crialese, Bachini, Morero (Redolfi 46’), Nava (Dentice 90’); Viola, Mastalli; Canotto, Berardi (Calò 68’), Lisi; Simeri. A disposizione: Bacci, Polverino, Capece, Paponi, Costantini, Gaye, Matute, D’Auria. Allenatore: Ferrara.Sig. Matteo Proietti di Terni.Sig. Salvatore Di Benedetto (Berletta) e Sig. Fabio Pappagallo (Molfetta).ammonizioni: Parisi 40’, Lisi 40’; espulsioni: //.