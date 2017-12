, il quale porta a casa tre punti pesantissimi con la sfida vinta con merito e in maniera netta sul campo della Reggina. Una prestazione a dir poco convincente per la formazione bianconera, apparsa rigenerata sotto tanti punti di vista dal cambio in panchina, con il giovane tecnico bresciano che ha restituito brio e brillantezza ad una squadra apparsa scialba e anonima nelle ultime uscite stagionali sotto la guida di Pino Rigoli. E soprattutto sono mancate le amnesie difensive divenute proverbiali nella prima parte del campionato, a vantaggio anche di un attacco che è stato debordante per una Sicula Leonzio capace di colpire nei momenti giusti. In primis con il rigore conquistato e trasformato da Bollino, e poi con uno strepitoso D'Angelo: una rete per tempo per il cursore di centrocampo leontino, con quella del 0-3 che ha smorzato definitivamente ogni possibile tentativo di recupero da parte di una Reggina che cade ancora, dopo la sconfitta di domenica scorsa contro l'Akragas sul campo neutro di Siracusa.La Sicula Leonzio gioca un buon calcio in avvio, ci riprova Gammone ma stavolta Cucchietti deve sporcarsi i guanti dopo 10 minuti. Gli sforzi bianconeri vengono pagati dall'arbitro Annaloro, che ravvisa un fallo di Mezavilla su Bollino e decide: rigore. Dal dischetto il 10 bianconero non sbaglia, è 1-0. Bianchimano prova a reagire subito ma il suo diagonale è impreciso, poi la formazione di Diana riesce a restare quadrata e a mantenere il pallino del match, contro una Reggina che prova a venire fuori. All'improvviso però si accende Di Livio, che si fa oltre 30 metri palla al piede e scavalca Narciso con un pallonetto, che si stampa sulla faccia superiore della traversa. La Leonzio si affida alle ripartenze, ed è una di queste che fa scaturire il raddoppio: D'Angelo riceve da Tavares sull'angolo destro dell'area amaranto e fulmina Cucchietti con un siluro che si insacca sotto l'incrocio. Reggina tramortita ma intenzionata a reagire, anche se non arrivano pericoli per Narciso prima dell'intervallo.Insistono gli amaranto che trovano la risposta di Narciso alla conclusione di Bianchimano dalla distanza, poi la sfuriata dei padroni di casa sembra scemare dopo pochi minuti. Poi Maurizi si affida a Tulissi e all'ex Marino per dare maggiore vivacità alla manovra ma di fatto la Sicula Leonzio continua a tenere il campo con grande solidità e compattezza, puntando ancora sulle ripartenze e occupando bene gli spazi. Diana punta su Ferreira negli ultimi 20 minuti, e pochi minuti dopo arriva il tris dei bianconeri: Bollino recupera palla, Gammone conduce il contropiede scaricando poi su D'Angelo, che insacca un altro bolide alle spalle di Cucchietti con l'aiuto della traversa. La partita di fatto finisce qui, la Reggina non riesce a riorganizzarsi anche perchè la Leonzio non vuole fermarsi, anche se Bianchimano spreca una buona occasione. Gli ultimi minuti sono una passerella per una Sicula Leonzio che dà un bel segnale per chiudere l'anno, nel finale la Reggina trova un altro palo con Laezza.- Cucchietti, Pasqualoni, Solerio, Laezza, Fortunato (58' Marino), Di Livio, Bianchimano, De Francesco, Porcino, Di Filippo, Mezavilla (58' Tulissi).- Narciso, De Rossi, Squillace, Esposito (90' Cozza), Camilleri, Gianola, D'Angelo, Davì, Bollino (83' Russo), Gammone (90' Aquilanti), Tavares (69' Ferreira).- Annaloro di CollegnoPasqualoni, Camilleri, Porcino, Bollino, D'Angelo.