a cui la società affida il compito di riportare in carreggiata i bianconeri dopo l’ultimo periodo negativo e ritrovare una vittoria che manca ormai da fine ottobre: “Cambiare tecnico non è mai bello, ma serviva dare una scossa a tutto l’ambiente – ha detto il presidente Leonardi nel corso della conferenza di quest’oggi –, un cambio di rotta che possa darci quella marcia in più, che dimostri la nostra voglia di mantenere questa serie C”.“Abbiamo grande stima di mister Rigoli col quale abbiamo iniziato questo progetto che purtroppo non ha dato i frutti sperati – ha proseguito il direttore Mignemi –, a lui dobbiamo solo un grande ringraziamento per la sua professionalità. Da ieri si è voltato pagina e oggi è il giorno di mister Diana. A me ha colpito molto la forte motivazione che lo ha convinto ad accettare la nostra panchina, ma soprattutto i concetti tattici che sposano alla perfezione il nostro progetto”.“Avere la possibilità di lavorare con una società che, a detta di tutti, viene rimarcata come una società solida, con ambizione, che ha voglia di fare, che ha voglia di investire, che ha investito e che ha voglia di fare calcio è un privilegio davvero per pochi – ha detto il neo allenatore bianconero –. È chiaro che un allenatore nuovo porta senza esagerare qualcosa in più, che la squadra ha voglia di rivalsa, ma sono tutte frasi fatte e a me le frasi fatte non piacciono”.“Sono abituato a pensare partita per partita, mi piace lavorare in relazione alla squadra avversaria, non ho un modulo prefissato, lavoro in base alle indicazioni che mi offre il campo e la situazione generale della squadra se è in grado di fare le cose che metabolizza in allenamento – ha aggiunto Diana –. Mercato? Sappiamo che da qui a poco tempo vi è la possibilità eventualmente di sistemare la squadra. Questa è stata anche una volontà, la mia, di raggiungere questa società anche perché so di potere intervenire se necessario”.