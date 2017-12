Uno 0-0 che muove la classifica per la formazione bianconera, che a differenza di altre occasioni ha preferito badare al sodo piuttosto che provare a giocare in maniera ariosa e, anche a causa di un terreno di gioco non in perfette condizioni (eufemismo d'obbligo) cerca di portare in primis a casa il risultato contro una squadra di ottima qualità. E la lettura al termine della sfida del "Marulla" da parte di Pino Rigoli si basa soprattutto sulla capacità dei suoi ragazzi di soffrire al cospetto di una rivale molto forte, che non ha consentito alla sua Sicula Leonzio di mettere in pratica i suoi dettami: "Importante il punto perché muove la classifica di un campionato imprevedibile quale la serie C. Non abbiamo mai quasi mai rischiato e faticato l'iniziativa avversaria. I ragazzi hanno fatto una partita di grande attenzione e applicazione. Ottimo l'apporto da parte di tutti, sia dei titolari che dei subentrati. Tatticamente avevamo preparato la partita con l'inserimento tra gli 11 di Palmiero, giocatore di qualità e che verticalizza come pochi, classe '96 tra i talenti in circolazione capace di dare qualità alla manovra".attualmente ferma a quota 15 punti. Il secondo pareggio consecutivo non è da prendere come un esito negativo per una squadra che è pur sempre neopromossa tra i professionisti, ma che in più di un'occasione ha potuto recriminare per una prestazione positiva non coincisa con il risultato voluto. Mister Rigoli, a dire il vero, sostiene che quella fin qui maturata non è una classifica veritiera per la Sicula Leonzio, ma che consentirà di giocare con maggiore grinta e determinazione nelle prossime uscite stagionali: "È una classifica bugiarda e non veritiera, ancora presto per giudicarla. Noi saremo chiamati ad un ulteriore appuntamento ravvicinato, che ribadisco ci penalizza doppiamente perché non era questa la data originaria del match - sostiene Rigoli in merito alla nuova evoluzione del calendario - . Daremo fondo a tutte le energie già da domani per preparare questo match molto importante".Il centrocampista bianconero sostiene che quello ottenuto sul campo del Cosenza sia un ottimo punto, considerando sia le condizioni del terreno di gioco che la forza di un avversario costruito per fare un campionato di vertice, ma attualmente ancorato nella zona medio-bassa della classifica: "Sapevamo che era una partita difficile, loro hanno una squadra costruita per fare un campionato di vertice. Questo dimostra che questo girone è davvero equilibrato, perchè il Cosenza sta faticando, ma è stato un buon pareggio. Per noi queste partite che verranno sono determinanti, dobbiamo cercare di fare più punti possibili perchè sono gare importanti in vista della fine del girone di andata. Dobbiamo assolutamente prepararle nel migliore dei modi come sempre, e cercare di incassare più punti possibili. Il campo di Cosenza non ci permetteva di esprimere il nostro fraseggio - conclude Davì - , era una gara difficile e siamo stati bravi ad interpretarla nel modo giusto".