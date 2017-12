contro un avversario insidioso come il Catanzaro. Obiettivo dei tre punti centrato, dunque, per il tecnico degli aretusei Paolo Bianco, visibilmente raggiante nel post partita: “È la vittoria più importante che arriva in un momento delicato dopo qualche sconfitta in casa, alcune meritate altre forse meno, e quindi era l’occasione giusta per dimostrare che questa squadra anche in casa contro un avversario tosto e solido può avere la meglio meritatamente. Formazione? Io devo fare delle scelte di giorno in giorno puntando su quelli che secondo me stanno meglio a livello fisico e mentale, poi potrò anche sbagliarmi ed in quel caso pioverebbero un sacco di critiche, ma oggi è andata bene e vado avanti per la mia strada”.saldo al quarto posto in classifica con un tecnico come Bianco alla prima esperienza da capo allenatore: “Non immaginavo niente perché per me è tutto nuovo, sta andando bene ma ancora non abbiamo fatto niente – ha ammesso il mister dei leoni –. Dobbiamo cercare di fare quanti più punti possibili da qui a fine campionato, perché se iniziamo a cullarci per quello che abbiamo fatto finora faremmo un grandissimo errore e non possiamo permettercelo. Non possiamo mollare mai un attimo ogni allenamento. Se continuiamo con questa mentalità e con l’atteggiamento che la squadra ha avuto anche oggi allora sono sicuro che il Siracusa potrà togliersi delle belle soddisfazioni”.“Sicuramente è stata una delle serate più belle della mia vita calcistica: fare il primo gol tra i professionisti, addirittura una doppietta, con la maglia della propria città credo sia una cosa indimenticabile che per sempre porterò dentro di me. Qui mi sento a casa e mi fa piacere che il pubblico sia sempre lì ad incitarci anche nei momenti di difficoltà, non solo me ma tutta la squadra. Al di là dei due gol – conclude l’esterno azzurro –, credo sia stata una grande prestazione da parte di tutta la squadra, abbiamo lottato su ogni palla, abbiamo sofferto e alla fine il lavoro paga e abbiamo portato a casa i tre punti. Oggi era importantissimo vincere dentro casa”.“È stata una bellissima serata, peccato che sia stata per pochi. Non so da quanto tempo un siracusano non segnava una doppietta per il Siracusa. Tutti bravi, ma voglio prendere proprio Tino Parisi come paradigma di questa squadra: freschezza, talento e amore per il Siracusa. Siamo quarti. Restiamo nei piani alti. Con merito e con il bel gioco. Bravi, bravissimi tutti".