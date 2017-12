Buon punto, quello conquistato dalla formazione bianconera nella sfida del "Gigi Marulla" contro il Cosenza, al termine di una gara in cui, una volta tanto, non sono stati i neopromossi a fare la partita sul piano del gioco e delle palle gol create. Mister Pino Rigoli, con un chiaro atteggiamento decisamente più accorto e sparagnino rispetto alla maggior parte delle uscite fin qui avvenute in stagione, ha deciso di giocare in maniera più chiara per portare a casa quantomeno un risultato positivo, evitando un'altra sconfitta che avrebbe reso più pesante il saldo in campionato. Così, la Sicula Leonzio sale a quota 15 punti in classifica e continua a muovere la classifica dopo il pareggio beffardo ottenuto sette giorni fa al "Massimino" contro la Casertana. E chissà che questo atteggiamento decisamente più mirato alla conservazione dello 0-0 di partenza non possa portare dei benefici anche in futuro alla squadra.ma fin dai primi minuti è il Cosenza a voler fare la partita, con la Sicula Leonzio stranamente guardinga rispetto al solito. Calamai e Statella cercano di fare il ritmo partendo dal centrocampo, alla ricerca delle punte: al 16' Baclet calcia e trova la deviazione fortuita di Dermaku, ma Narciso è attento e blocca. Bianconeri in leggero affanno ma capaci di creare una buona chance al 23', con Gammone che ha spazio per colpire ma non la necessaria coordinazione per centrare la porta. Poco spettacolo nel corso di un primo tempo che vive di fiammate, una delle quali arriva al 32' per parte calabrese: corner che trova Baclet, la cui battuta di destro batte per terra e scheggia la traversa, a Narciso battuto. Il francese ci riprova quattro minuti dopo ma non trova la porta sugli sviluppi di un calcio piazzato, il Cosenza recrimina per le chances sprecate ma il punteggio a reti bianche con cui si conclude il primo tempo rispecchia l'andamento dei 45 minuti.ma viene rispedito al mittente in maniera miracolosa da Gianola. Rigoli prova a cambiare volto alla sua squadra con gli ingressi di Tavares e D'Angelo, dall'altra parte il Cosenza trova la freschezza di Palmiero prima e di Liguori poi, ma sono gli ospiti a sfiorare il colpaccio in un paio di occasioni: Perina esce a tempo anticipando Squillace, poi Bruccini evita la battuta a botta sicura di D'Angelo. Poi sono i padroni di casa a tornare a fare la partita, con la Sicula Leonzio che dopo le fiammate di cui abbiamo appena parlato torna ad assumere un atteggiamento più prudente per evitare una beffa già vissuta più volte in stagione. A dodici minuti dalla fine esce il grande ex Arcidiacono - poco incisivo in questa occasione - e Rigoli getta nella mischia Bollino, il quale però viene influenzato dall'atteggiamento rinunciatario della squadra e non riesce ad essere determinante. L'assedio finale del Cosenza produce poco, se non una conclusione di Statella che non trova i pali, poi emerge del nervosismo ma lo 0-0 di partenza non si schioda.- Perina, Corsi, Dermaku, Idda, Pinna, Calamai (60' Palmiero), Bruccini, Statella, Mungo, Mendicino, Baclet (65' Liguori).- Narciso, Aquilanti, Gianola, Camilleri, De Rossi, Marano (56' D'Angelo), Gammone (67' Cozza), Davì, Squillace, Arcidiacono (78' Bollino), Ferreira (56' Tavares).: Ivan Robilotta di Sala Consilina: Baclet.