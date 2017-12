Uomo partita l’autore dei due gol di marca azzurra, vale a dire Tino Parisi, che con un gol per tempo ha steso i calabresi ai quali va dato il merito di non aver mollato nemmeno quando si sono ritrovati sotto di due reti e di un uomo per l’espulsione di Di Nunzio, riaprendo i giochi grazie alla rete di Falcone. Un’altra buona prestazione della squadra di Paolo Bianco che colleziona nuove conferme e raccoglie altri tre punti importantissimi per tenere alte le velleità d’alta classifica.con un bel colpo di testa di Bernardo che sfiora il palo alla sinistra del portiere. Alla seconda occasione poi, gli azzurri sbloccano il risultato: calcio d’angolo di Mancino e Parisi appostato in area di rigore insacca sfruttando al meglio il buco difensivo calabrese. Leoni avanti al quarto d’ora. Al 21’ ancora un’occasione di marca azzurra con Lele Catania che, servito coi tempi giusti, prova un tocco morbido che non trova la porta di poco. La reazione dei giallorossi tarda ad arrivare: al 24’ è Mucciante a mettere i brividi al proprio portiere svirgolando un pallone che scavalca di poco la traversa e termina in corner. La prima vera fiammata ospite arriva invece al 31’ quando Benedetti mette in mezzo un pallone per Sirri, il quale tutto solo conclude da ottima posizione ma Tomei è bravo a bloccare la sfera. Cresce la spinta della squadra di Dionigi che al 40’ si rende nuovamente pericolosa con Falcone che, al termine di un’azione insistite, calcia in porta ma il tiro dell’ex Catania si perde a fil di palo e le squadre vanno al riposo con il Siracusa che conduce 1-0.con una gran torsione di testa che termina la sua corsa sotto l’incrocio del palo lontano. Dionigi allora prova a cambiare volto ai suoi ricorrendo ai cambi, ma il Catanzaro attacca in modo disordinato e la retroguardia azzurra resiste bene. Al 73’ poi piove sul bagnato per gli ospiti, che rimangono in dieci uomini per l’espulsione di Di Nunzio che rimedia due gialli in poco più di una decina di minuti. Il Siracusa prova ad approfittarne subito con una doppia occasione, prima con Catania, che stanco calcia male, poi con uno scatenato Parisi, ma la sua conclusione a giro termina sul fondo. Il Catanzaro allora prova a rituffarsi in avanti e a sorpresa Falcone riaccende le speranze calabresi beffando Tomei al 76’. Si alzano i ritmi, Kanis impegna l’estremo difensore aretuseo, dalla parte opposta Giordano scalda i guantoni di Nordi, quest’ultimo bravo ad evitare il tris. In pieno recupero il Siracusa spreca una palla gol sulla battuta di un calcio piazzato e permette una ripartenza agli avversari, i quali però a loro volta gettano al vento l'occasione di un insperato pareggio in inferiorità numerica.Parisi 15’ e 51’, Falcone 76’.Tomei; Daffara, Mucciante, De Vito; Parisi, Palermo, Toscano (Spinelli 51’), Mancino (Giordano 71’), Mangiacasale; Catania (Scardina 82’); Bernardo. A disposizione: D’Alessandro, Di Grazia, Plescia, Vicaroni, Mazzocchi, Liotti, Grillo, Punzi. Allenatore: Bianco.Nordi; Gambaretti, Sirri, Di Nunzio; Zanini (Cunzi 88’), Onescu (Kanis), Benedetti, Marin (Maita 66’), Nicoletti (Icardi 55’); Puntoriere (Lukanovic 67’), Falcone. A disposizione: Marcantognini, Riggio, Marchetti, Spighi, Pellegrino, Imperiale, Anastasi. Allenatore: Dionigi.Sig. Daniele De Santis (Lecce).Sig. Antonio Spensieri (Genova) e Sig. Andrea Bologna (Mantova).Daffara 5’, Falcone 5’. Sirri 56’, 61’ Di Nunzio, Lukanovic 77’, Palermo 88’.Di Nunzio 73’.