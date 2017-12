per dimenticare in fretta la delusione di coppa per la sconfitta nel derby contro il Trapani. Una partita persa solo ai calci di rigore nonostante l’ennesima buona prestazione da parte degli aretusei e con tanti giovani all’esordio. Mister Paolo Bianco però riparte proprio da questo, dalla prova dei suoi leoni, e domani sera spera di poter tornare ad esultare per una vittoria al ‘De Simone’ contro una formazione ostica come il Catanzaro.poi due sconfitte con Paganese e Lecce. Domani, contro un Catanzaro molto altalenante dal punto di vista dei risultati, l’obiettivo è senz’altro quello di ritrovare quei tre punti che permetterebbero ai leoni di rilanciarsi e magari iniziare un ciclo di vittorie casalinghe, ma Bianco dovrà probabilmente stravolgere i piani tattici a causa di una difesa tutta da inventare. Turati e Magnani, infatti, saranno entrambi indisponibili: il primo starà fuori almeno un mese vista l’operazione al menisco, mentre il secondo è alle prese con un’infiammazione alla coscia. Possibile, dunque, una difesa a tre composta da Daffara Mucciante e De Vito, supportata dagli esterni Parisi e Liotti.Hanno sfruttato l’occasione ed io da allenatore ne devo tenere conto ed in base a questo devo trarre le mie considerazioni per fare la formazione – ha detto mister Paolo Bianco alla vigilia –. Mi piacerebbe vedere qualcosa di tecnico e di tattico all’interno di una partita dove comunque l’aspetto agonistico non deve mancare. I ragazzi che sono scesi in campo martedì mi hanno lasciato tanti dubbi e quindi aspetterò fino alla fine per decidere chi mandare in campo, farò in modo che giocherà chi starà meglio fisicamente”.