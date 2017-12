Maurizio Zamparini sorride, è quasi soddisfatto, anche se chiede ancora passi avanti al suo nuovo allenatore. Prima, però, usa parole al miele per Rino Gattuso: “Con Rino ho perso solo io. Era una scommessa - riporta Tuttosport - ero convinto di vincerla insieme a lui, invece è andata male. Ho esonerato tanti allenatori, ma mai come questa volta ho sofferto nel farlo. Rino è una grande persona, gli ho mandato un messaggio per consolarlo, presto lo incontrerò per ribadirgli la mia stima".“Ho sbagliato io, Gattuso mi aveva conquistato con la sua grinta e le sue idee, purtroppo i risultati ci hanno puniti. Già dopo la seconda giornata avevo deciso di cambiare, poi non me la sono sentita proprio perché avevo a che fare con Rino". Maurizio Zamparini – che circa dieci giorni fa disse di non voler più parlare con la stampa della carta stampata – prosegue nella sua intervista a Tuttosport e poi aggiunge: “Dopo le prime due partite di Coppa Italia, la squadra ha avuto un'involuzione assurda, non giocavamo a calcio, non c'erano idee. Lì ho capito che avevo sbagliato. A Palermo si deve vincere il campionato, non c'è tempo per crescere e fare esperimenti. Nelle difficoltà a Gattuso è mancata l'esperienza, ma diventerà un ottimo allenatore. Un tutor? Gli ho detto di sceglierselo lui, un vecchio marpione, uno alla Mazzone per intenderci”.“Beppe è un vecchio amico, l'avevo messo in preallarme, ma sapeva che avrei provato a sostenere Gattuso fino a quando potevo. A differenza di Rino, Iachini ha tanta esperienza di B, sa leggere le partite e sa ottenere il massimo dal gruppo che ha a disposizione. È chiaro che anche lui dovrà lavorare tanto perché la strada che porta in A, dove andremo di sicuro, è piena di ostacoli. Il nostro organico è nettamente superiore a tutti gli altri, Iachini deve solo fare giocare questo Palermo come una squadra, ma sono sicuro che fra quattro-cinque domeniche la sua mano già si vedrà". Per il Palermo oggi allenamento pomeridiano, sabato alle 15 rosanero al Rigamonti contro il Brescia.