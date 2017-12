le siciliane sorridono con diversi risultati positivi. In seconda divisione il Messina allenato da Catalano trova un prezioso pari per il morale (2-2) in casa contro l'Aprilia. In serie D prosegue invece la scalata dell'Orlandina che agguanta un nuovo successo in zona Cesarini con Fascetto al '92 e si porta a sole due lunghezze dal Savoia primo in classifica con 15 punti. La rete del messinese serve infatti a battere in casa per 3-2 il Torrecuso. Delude invece l'Akragas che perde 2-0 sul campo della Cavese in nove uomini. Ottimo pareggio per il Licata (3-3 in trasferta a Battipaglia) e del Noto nel derby contro il Due Torri (2-2). Il Città di Messina infine batte nell'altro scontro fra siciliane il Ragusa penultimo con il punteggio di 3-2.Aversa Normanna-Sorrento 2-4Chieti- Melfi 0-1Gavorrano-Teramo 2-2Martina Franca-Vigor Lamezia 0-0Messina-Aprilia 2-2Cosenza-Arzanese 2-0Poggibonsi-Castel Rigone 1-0Tuttocuoio-Foggia 2-2Ischia-Casertana 1-013 V. Lamezia; 11 Melfi; 10 Cosenza; 9 Teramo; 8 Aprilia; 7 Sorrento, Aversa Poggibonsi; 6 Ischia, Messina, Martina, Gavorrano; 4 Chieti, Casertana, C. Rigone, Tuttocuoio; 3 Foggia; 2 Arzanese.Aprilia-GavorranoArzanese-ChietiAversa Normanna-MessinaCastel Rigone-CosenzaFoggia-Martina FrancaMelfi-PoggibonsiSorrento-CasertanaTeramo-IschiaVigor Lamezia-TuttocuoioAgropoli-Savoia 1-3Battipagliese-Licata 3-3Compr. Montalto-Nuova Gioiese 1-1Hinterreggio-Pomigliano 2-0Noto-Due Torri 2-2Orlandina-Torrecuso 3-2Cavese-Akragas 2-0Ragusa-Città di Messina 2-3Vibonese-Rende 0-015 Savoia;13 Orlandina; 12 Cavese, Hinterreggio;11 Nuova Giovese; 9 Akragas, Compr. Montalto; 8 Noto, Agropoli; 7 Città di Messina, Torrecuso; 4 Due Torri; 3 Battipagliese; 2 Licata, Vibonese; 1 Ragusa,Rende; 0 Pomigliano.Akragas-Compr. MontaltoCittà di Messina-NotoDue Torri-ViboneseLicata-RagusaNuova Gioiese-BattipagliesePomigliano-AgropoliRende-OrlandinaSavoia-CaveseTorrecuso-Hinterreggio