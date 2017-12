, lunedì alle 19, è il Lanciano a dettare legge in serie B. Con la vittoria sul Bari per 1-0 gli abbruzzesi si trovano infatti in prima posizione con 15 punti. Subito dietro ottimi i successi anche per il Varese (2-0 contro la Ternana) e dello Spezia contro il Novara (2-1)Torna a batter un colpo il Palermo che con la cura Iachini sembra tornato in corsa per un posto in A.l successo dei rosanero in casa contro una modesta Juve Stabia rilancia le ambizioni del club di viale del Fante. Tonfo in trasferta invece, il terzo di fila, per il Trapani di Boscaglia che al 'Franchi' di Siena non va oltre il 2-1 contro i bianconeri di Beretta.Cittadella - Crotone 1-0Lanciano - Bari 1-0Latina - Brescia 2-0Modena - Padova 3-1- Juve Stabia 3-0Reggina - Carpi 0-1Siena -2-1Spezia - Novara 2-1Varese - Ternana 2-1Avellino - Empoli (giocano lunedì ore 19)Cesena - Pescara (giocano lunedì ore 21)15 Lanciano;14 Empoli, Varese; 13 Spezia; 12 Cesena; 11 Modena; 10 Crotone, Palermo, Novara, Siena; 9 Avellino; 8 Trapani, Bari, Cittadella; 7 Brescia, Carpi, Latina; 6 Pescara, Reggina, Ternana; 4 Juve Stabia; 1 Padova.Padova - Varese (anticipo venerdì 4)Avellino - BariBrescia - PalermoCarpi - CittadellaCesena - SienaEmpoli - ModenaNovara - LancianoPescara - SpeziaTernana - Juve StabiaTrapani - LatinaCrotone - Reggina