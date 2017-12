SORRENTINO 6,5 Una buona prestazione. Salva il risultato su un tiro di Vitale. Poi non rischia più nulla.MORGANELLA 6 Si perde Vitale nel primo tempo, poi però riga dritto e gioca una sufficiente partita. Tanta corsa e questa volta un po’ di precisione in più.TERZI 6,5 Attento e preciso. Gioca bene e questa volta non fa passare nemmeno una mosca. Si riscatta dopo la figuraccia di Bari.ANDELKOVIC 6,5 Salva il risultato con un intervento sulla linea. Di testa non perde una palla.DAPRELA’ 6 Non fa il fenomeno ma è molto utile in fase difensiva. Nelle diagonali non sbaglia mai. Corre molto.BOLZONI 6,5 Polmoni e grinta. Gioca con il cuore e si vede dall’inizio. Non cicca una palla, a centrocampo sono tutte sue.VERRE 7 Esordio con i fiocchi per il giovane scuola Roma. Inizia con timidezza, poi spacca la partita. Suo l’assist per il rigore di Hernandez. A centrocampo mancava la qualità e oggi lui l’ha data. Bravo.BARRETO 7 Accompagna il giovane Verre nel suo percorso di crescita, in partita. Lotta come un guerriero. Ottimo anche nel chiudere le sortite avversarie.DI GENNARO 6 Segna un gol importante. Sblocca il risultato e poi distribuisce palloni interessanti.DYBALA 6 Sfiora il gol, per lui ci voleva. È sfortunato, ma regala giocate sicuramente migliori rispetto alle ultime prestazioni.HERNANDEZ 6,5 Becca un palo e va vicino al gol nel primo tempo. Si riscatta nella ripresa segnando il rigore che chiude il match. Bene così.PISANO 6 Entra tra i fischi e comunque non sbaglia nulla. Sei di stima.LAFFERTY 7 Gioca pochissimo e ha il tempo di segnare il suo terzo gol in campionato con una magistrale punizione all’incrocio. Colpo speciale.TROIANIELLO S.V