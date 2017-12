Raggiante il Presidente Marcello Giliberti : “Grazie ad una lunga trattativa portata oculatamente avanti da Giorgio Giliberti, dirigente della nostra sezione pallanuoto nonché mio fratello, siamo riusciti a strappare questo fortissimo ed esperto giocatore a tante altre concorrenti. Cercavamo un attaccante che potesse fare la differenza nel nostro Campionato di A2, e così è stato, riuscendo caparbiamente a definire l’ingaggio di Aldo Ercolano, esperto attaccante classe ’82, che anche in A1 è temutissimo da tutte le difese avversarie. Basta analizzare il suo curriculum pallanotistico per rendersi conto del valore aggiunto che questo nuovo acquisto potrà apportare al nostro già validissimo gruppo, che ha conquistato per ben tre anni consecutivi l’accesso ai play-off promozione per la Serie A1. A questo punto, continua il presidente Marcello Giliberti, il nostro obiettivo è quello di riconquistare quest’anno l’accesso ai play-off e di ottenere nel giro di un paio di anni la promozione in serie A1, per riportare, con un gruppo sostanzialmente palermitano, la nostra società e quindi Palermo nella massima serie.Ercolano ha un curriculum d'eccellenza nel panorama della pallanuoto italiana: dal campionato 2001/2002 al campionato 2007/08, in serie A1 con la Rari Nantes Florentia, ha collezionato 128 presenze e 119 goal; Nel campionato 2001/2002 ha giocato la finalissima di Coppa LEN; Nella stagione 2008/2009, in Serie A1, con il Latina Pallanuoto ha collezionato 22 presenze e 26 goal. Nel 2009/2010, in Serie A1 con il Sori, 22 presenze e 25 goal. Il suo palmares si è arricchito nel 2009/2010 in Coppa LEN, con 10 presenze e 13 goal. Nel 2010/2011, in Serie A2, con il Trieste Pallanuoto ha collezionato 24 presenze e 40 goal; nel campionato 2011/2012 in Serie A2 e Campionato 2012/2013 in Serie A1, con la Promogest di Cagliari, ha fatto registrare 51 presenze e 62 goal. In tutti questi anni ha inanellato ben 7 partecipazioni ai play-off scudetto di serie A1.