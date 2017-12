Così Rino Gattuso dà, tramite l'Ansa, il suo addio al Palermo. Dopo l'esonero ufficializzato ieri dal presidente Zamparini, l'ex centrocampista e campione del mondo 2006 si dedicherà ora al master allenatori di Coverciano e a un periodo di studio in giro per l'Italia e non solo. Gattuso ringrazia i tifosi e augura al Palermo i migliori risultati sportivi'. 'Ho vissuto un periodo fantastico - aggiunge Gattuso - con tifosi meravigliosi in una città bellissima. Ringrazio tutti per il grande cuore con il quale ci sono stati sempre vicini, e la società per avermi dato una grande opportunità professionale''. ''Auguro loro - la conclusione di Gattuso -, alla gente, al club e ai ragazzi i migliori risultati sportivi''.