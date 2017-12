che non riesce a recuperare contro un Cesena che ha chiuso tutti gli spazi. Il portiere ospite Campagnolo protagonista negli ultimi minuti di gara con due parate strepitose che hanno negato il pareggio ai granata. Il Trapani ha fatto la partita per tutti i 90 minuti.li ha puniti. L'arbitro Maresca, che a Trapani, non ha mai dato il meglio di sé ha alzato la tensione ma le due squadre sono state brave a non farsi prendere dal nervosismo, soprattutto il Trapani. I granata hanno messo in campo il solito gioco pressando sulle fasce. Boscaglia ha presentato una squadra riveduta e corretta lasciando in panchina Mancosu, Iunco e Pacilli. Dentro Daì che si è infortunato nel primo tempo, ma anche Gambino per andare in superiorità numerica. E per buona parte del primo tempo l'italo-tedesco ha messo lo scompiglio nella difesa romagnola. Ancora una traversa per il Trapani. L'ha presa in pieno Pirrone con un tiro dal limite dell'area. Nella trasferta di Modena era toccato a Iunco colpire i pali.ma la difesa ospite s'è messa di traverso in più di una occasione. Mister Bisoli ha messo in campo una squadra coperta che ha cercato di colpire il Trapani in contropiede, ma gli avanti del Cesena non sono mai stati pericolosi. Nel secondo tempo la partita non ha cambiato registro, con i granata avanti a testa bassa ed il Cesena costretto a difendersi. I romagnoli hanno effettuato i cambi per tenere lontano i granata e per tenere palla. Il Trapani ha continuato a fare gioco ed a lanciare gli esterni. Tanti cross in area ma la difesa del Cesena è sempre stata attenta e pronto a ribattere colpo su colpo.ma la mole di gioco prodotta dai granata non ha portato ad un pareggio che sarebbe stato meritato. Alla fine il colpo di scena con due parate strepitose del portiere Campagnolo che ha parato di piede su Garufo e poi si è lanciato con il corpo su un tiro di Mancosu che stava già esultando. A fine partita fischi per l'arbitro Maresca che non ha per nulla convinto e grandi applausi per la squadra granata.. Il gioco continua ad esserci ma i granata hanno qualche difficoltà di troppo a finalizzare il gioco che costruiscono durante la partita. Il Cesena ha confermato di essere una squadra tosta. Ha saputo soffrire fino alla fine ed è riuscita ad arginare l'offensiva granata con un po' di fortuna e tanto mestiere. Bisoli può essere soddisfatto del risultato forse meno del gioco. Per il Trapani di Boscaglia c'è da fare tesoro degli errori commessi e rimettersi in carreggiata per tornare a fare punti.Nordi, Daì (39' Mancosu), Pagliarulo, Martinelli, Rizzato, Garufo, Pirrone, Ciaramitaro (77' Abate), Nizzetto, Djuric, Gambino A disp: Dolenti, Priola, Pacilli, Finocchio, Caccetta, Madonia, Iunco. All: BoscagliaCampagnolo, Volta, Capelli, Krajnc, Consolini, Cascione, Coppola, Renzetti, D'Alessandro (45' Alhassan), Succi, Nadarevic (81' Tabanelli) A disp: Coser, Almici, De Feudis, De Miguel, Granoche, Garritano, Tabanelli, Capellini All: BisoliFabio Maresca di NapoliAmmoniti: Martinelli (T) 62', Consolini (C) 64', Gambino (T) 67', Renzetti (C) 87'.Volta al 27'.