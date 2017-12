Nulla può sul primo gol, ma in occasione del secondo qualcosa in più poteva fare. Ovviamente la colpa della sconfitta non è certamente sua.Ci mette solo l’impegno. Corre a vuoto, senza mai un passaggio e dicasi uno che possa essere interessante.Si vede che è sempre in ritardo. I giovincelli baresi lo superano spesso in velocità.Colpa sua in occasione del primo gol. Gioca male, impacciato e senza grinta. Non vince un anticipo.Qualche spunto e nulla più. I suoi cross sono sbilenchi, senza precisione. Palle buttate al vento.5 Imbarazzante. Corricchia come se stesse facendo allenamento e ogni tanto rifila un calcione agli avversari. Poi il nulla.Cerca di raddrizzare il timone ma non fa miracoli. Gioca con un pizzico di carattere in più rispetto a tanti suoi compagni ma è totalmente annebbiato quando deve costruire l’azione.Salta l’uomo, il secondo, il terzo, ma poi si perde. Non è concreto, ma almeno ha un buon tocco di palla.Inesistente. Come se non fosse in campo. Gioca e si specchia troppo.Ma quando capirà come si gioca in Italia? È veloce ma non riesce mai a controllare i suoi piedi. Quando deve spaccare la porta, tira cosiddetti cioccolattini che fanno ridere il portiere barese.Non la vede quasi mai, ma comunque è servito poco. Non ha tutte le colpe.Entra e segna. Almeno questo.Anche lui entra e sforna un bel assist per il gol di Lafferty. Vivace.