“Sarà una partita difficile. Il Cesena ha cambiato spesso modulo e sabato scorso lo ha cambiato sia nel primo che nel secondo tempo”. Gli avversari del Trapani hanno vinto 4-1 contro il Carpi. Ma il tecnico granata non va tanto per il sottile: “Noi dobbiamo lavorare, come sempre, su noi stessi. Non ci possiamo fossilizzare sul loro modulo”. Boscaglia non vuole farsi imprigionare dalle formule. Il Cesena di Bisoli ha giocato con il 3-5-2 contro il Palermo, ma anche con il 4-2-4 con il Lanciano. Ma già durante le prime cinque partite di campionato c'è stato spazio per il 4-3-3 e per il 4-2-3-1. Da qui la mossa di Boscaglia di guardare alla sua squadra ed al gioco da imporre agli avversari. Del resto il Trapani gioca al Provinciale e deve sfruttare il fattore campo.“Loro saranno arrabbiati per la sconfitta subita a Modena e vorranno riscattarsi subito. Hanno una grossa attitudine al gioco sulle fasce, fanno molte sovrapposizioni e cross per cercare la testa di Djuric. Sono bravi ad attaccare gli spazi. Dovremo cercare di limitarli ed attaccare nei momenti opportuni. Questa potrebbe essere la chiave della partita”. Il Trapani ad otto punti dopo la sconfitta di Modena per 3-1 ed il Cesena a 9 dopo la vittoria contro il Carpi sanno che la gara di domani sera – inizio ore 20.30 – può rappresentare una prima svolta nei rispettivo cammino in serie B.Boscaglia dovrà fare a meno dell'esperto difensore Terlizzi che ha rimediato due giornate di squalifica per proteste. Sta invece intensificando gli allenamenti Basso anche se soltanto fra un mese potrà rientrare in gruppo. Torna a disposizione l'esterno difensivo Lo Bue. Boscaglia ha convocato 24 giocatori per la sfida con il Cesena: Portieri: Nordi, Marcone, Dolenti. Difensori: Daì, Lo Bue, Martinelli, Pagliarulo, Priola, Rizzato. Centrocampisti: Caccetta, Ciaramitaro, Feola, Finocchio, Garufo, Madonia, Nizzetto, Pacilli, Pirrone. Attaccanti: Abate, Djuric, Gambino, Mancosu, Iunco, Vettraino. Torna in prima squadra Finocchio dopo aver fatto parte della Primavera che ha battuto i pari grado dell'Avellino per 3-0. Tra i convocati anche Vettraino. Trapani-Cesena sarà arbitrata da Fabio Maresca di Napoli. Gli assistenti saranno Valentino Paiusco di Vicenza e Luca Segna di Schio.