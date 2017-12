l'unica siciliana, il Messina di Catalano, esce sconfitta nell'anticipo del sabato contro il Castel Rigone con il risultato di 2-0. I giallorossi adesso si trovano invischiati a metà classifica con soli 5 punti. Va meglio alle siciliane di serie D che nel girone I si fanno valere. Si riprende l'Akragas con le reti dei bomber Saraniti e Arena nella sfida con la Battipagliese (2-1) mentre si innalza in classifica l'Orlandina nel derby contro il Città di Messina (0-2). Sempre in fondo alla classifica il Ragusa.Aprilia - Chieti 1-0Arzanese - Gavorrano 0-0Casertana - Martina Franca 2-0Castel Rigone -2-0 (giocata sabato)Ischia - Aversa Normanna 0-1Melfi - Foggia 0-0Sorrento - Poggibonsi 3-1Teramo - Tuttocuoio 2-2Vigor Lamezia - Cosenza 2-112 V. Lamezia; 8 Melfi, Teramo, Cosenza; 7 Aprilia, Aversa;, Martina Gavorrano; 4 Sorrento, Poggibonsi,Chieti, Casertana, C. Rigone; 3 Ischia,Tuttocuoio; 2 Arzanese, Foggia.Aversa Normanna-SorrentoChieti- MelfiGavorrano-TeramoMartina Franca-Vigor LameziaMessina-ApriliaCosenza-ArzanesePoggibonsi-Castel RigoneTuttocuoio-Foggia- Battipagliese 2-1Città di Messina - Orlandina 0-2Compr. Montalto -1-0- Hinterreggio 2-1- Vibonese 2-2Nuova Gioiese -1-0Pomigliano - Savoia 0-2Rende - Agropoli 0-0Torrecuso - Cavese 1-012 Savoia;10 Nuova Giovese, Orlandina; 9 Akragas, Cavese, Hinterreggio;8 Compr. Montalto; 7 Noto, Torrecuso; 6 Agropoli; 4 Città di Messina;3 Due Torri; 1 Ragusa, Vibonese, Rende; Licata, Pomigliano.Agropoli-SavoiaBattipagliese-LicataCompr. Montalto-Nuova GioieseHinterreggio-PomiglianoNoto-Due TorriOrlandina-TorrecusoCavese-AkragasRagusa-Città di MessinaVibonese-Rende