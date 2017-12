Un gol che poteva regalare al Palermo un punto importante. Alen Stevanovic però guarda avanti: "Quando non gira bene è così. Se la palla non vuole entrare in porta non c'è niente da fare - dice il serbo al sito ufficiale - Anche prima del mio tiro abbiamo avuto occasioni importanti, ma purtroppo non siamo riusciti a fare gol. Sono sicuro che tutti i ragazzi hanno voglia di fare bene, ma non so cosa dire. Alla fine abbiamo fatto tutto quel che dovevamo fare, a parte i primi due-tre minuti dove eravamo un po' spenti".Stevanovic ha presentato il match contro i pugliesi: "A parte loro, noi dobbiamo guardare solo noi. Dobbiamo partire da noi stessi, è fondamentale reagire bene e fare subito punti. Anche quando vinci devi continuare, perciò dobbiamo fare meglio ed essere più cattivi, velenosi. Con le qualità che abbiamo a disposizione sono sicuro che faremo bene".: "Io sono a disposizione dei ragazzi e del mister, tutto quel che mi chiedono di fare lo farò. Posso essere utile col mio ruolo. Posso giocare anche più avanti, per me è uguale, sono a disposizione. Noi cerchiamo tutti di dare il massimo, i tifosi possono non essere convinti ma devono starci vicino anche quando gira male, per darci una mano".