La difesa granata ha lasciato troppo spazio agli avanti della squadra di mister Novellino. Il Modena ha affondato i suoi colpi sulla fascia destra. Per ben due volte Babacar ha trovato davanti a sé un'autostrada e non ha perso l'occasione per metterla dentro. Una doppietta che poteva essere evitata se i meccanismi difensivi sulla fascia destra dei granata avessero trovato i giusti automatismi. I padroni di casa hanno fatto una buona gara ma è stato il Trapani a consegnarli la vittoria.ma stavolta le soluzioni messe in campo non hanno convinto. Iunco dal primo minuto sulla fascia sinistra s'è fatto vedere soltanto per una trasversa colpita sullo 0-0. L'esterno del Trapani era stato più incisivo quando mister Boscaglia lo aveva utilizzato a partita in corso. Scelta ancora meno convincente quando è entrato Pacilli proprio al posto di Iunco. Pacilli è stato più incisivo ed in palla ed ha messo in difficoltà la difesa del Modena.ma non hanno avuto le accelerazioni che servivano per andare in superiorità numerica. In attacco Mancosu è entrato in partita soltanto a tratti. Non è mai riuscito ad andare in profondità. La difesa a tre del Modena è riuscita a fermarlo. Anche Djiuric è stato poco incisivo., ma la rimonta dei granata non ha mai trovato gli spazi necessari. Il Modena ha cercato l'affondo sulla fascia sinistra ed è stata la mossa vincente con Garofalo ma anche con Mazzarani che ha svariato su tutto il fronte d'attacco. Le tre reti sono arrivate tutte da questa fascia e lo stesso Mazzarani, nel primo tempo, ha perso l'occasione per il ko presentandosi da solo davanti alla porta. Soltanto il salvataggio sulla linea di Garufo ha permesso al Trapani di rifiatare. Dopo l'uno due di Babacar, mister Novellino ha ridotto le distanze tra i reparti ed ha chiuso il centrocampo della sua squadra. Il secondo tempo è stato di marca granata ma il Modena è sempre stato pronto a colpire puntando sulle disattenzioni dei granata.che doveva entrare in campo. Ha lasciato il campo colpendo uno dei microfoni che c'erano in campo. Il Modena ha vinto senza rubare nulla ed ha così agganciato il Trapani a quota 8 punti. Per i granata si tratta della prima sconfitta nel 2013 e la prima nel campionato di serie B.Probabile il turn over. C'è qualcosa da registrare in difesa e qualcuno dei granata ha forse bisogno di rifiatare. Soddisfatto invece Novellino: “Abbiamo vinto una partita importante e l'abbiamo fatto con una delle squadre in questa fase più in forma del campionato. Babacar ha grandi qualità. E' un po' pigro ma l'ho spinto in campo e gli ho detto di andare a fare gol".. Hanno sfruttato le incursioni di Mazzarani e Babacar. Sui suoi due gol una difesa attenta non può farsi sorprendere. Gol belli ma noi potevamo fare meglio. Abbiamo regalato 20-25 minuti al Modena stando troppo bassi e lo abbiamo pagato. Il pareggio ci poteva stare e l'avremmo pure meritato anche se il Modena non ha rubato nulla".: Manfredini, Gozzi (50' Potenza), Zoboli, Manfrin, Molina, Salifu, Signori (53' Bianchi), Garofalo, Rizzo, Mazzarani, Babacar (71' Babacar). A disp: Calapai, Pinsoglio, Stanco, Belloni, Burrai, Surraco, Bruno. All. NovellinoNordi, Garufo, Pagliarulo, Martinelli, Rizzato, Iunco (66' Pacilli), Caccetta, Ciaramitaro (66' Pirrone), Nizzetto, Mancosu, Djuric. A disp: Marcone, Daì, Priola, Terlizzi, Madonia, Abate, Gambino. All. BoscagliaDiego Roca di Foggia.Ammoniti: Pirrone (T) 80'. Espulsi: Terlizzi (T) al 93'.Babacar (M) al 31', 42', Mazzarani (M) 90'.