. Per il tecnico calabrese è stata una prestazione positiva: “La squadra ha disputato una buona partita, una delle migliori, dobbiamo fare di più. Siamo vivi, abbiamo tenuto il gioco in pugno per 90 minuti. Non mi spiego la sconfitta. Zamparini? Io devo guardare alla realtà, non posso ogni giorno farmi condizionare dalle voci. So che è esigente, so che ogni partita è un banco di prova"., diciamo che è una mezzala, salta l´uomo bene. Però, ripeto, oggi volevo giocare con questi 3 incontristi perchè il serbo l´ho avuto da pochi giorni a disposizione. Il campo non era un fattore positivo, ci ha svantaggiato. Però vi dico che è stata un'ottima prestazione dei miei, negli spogliatoi ho detto che andava bene così. La Serie B è questa, lo sapevamo ci aspettavamo delle partite così. C´è da battagliare, da stringere i denti partita dopo partita. Lo Spezia oggi non ci ha mollati un attimo. Non si può giocare di fioretto, ma bisogna dare qualcosa in più, perchè sennò la vedo dura. Purtroppo come spesso accade troviamo squadre molto chiuse e questo rende tutto più difficile. Dybala? Era stremato. Non potevo non cambiarlo. Lui comunque ama giocare dietro le punte, anche se io gli ho detto che in B si troverebbe meglio da laterale anche per trovare spazio per il tiro”.“Oggi avevamo tanti assenti, siamo stati costretti a cambiare subito, menomale che non ho dovuto mutare il modulo. La partita si è messa subito in salita. La vittoria è importante, abbiamo speso tantissimo, purtroppo si gioca di nuovo martedì: avrei voluto farli riposare i mie uomini. Oggi ho fatto i complimenti a tutti”.