SORRENTINO 5,5 Beffato ancora una volta dalla deviazione di un suo compagno. Poco reattivo in occasione di altre palle gol dello Spezia.MORGANELLA 4,5 Sbaglia ancora lui. Come già successo con il Cesena, si fa letteralmente bruciare da Migliore che confeziona la palla poi trasformatasi in gol. Deve svegliarsi.MUNOZ 5,5 E’ sua la deviazione che beffa Sorrentino ma ovviamente ha poche colpe. Gioca discretamente e sfiora il golTERZI 5 Male. Sempre in ritardo e impaurito nell’impostare l’azione. Timido.DAPRELA’ 6 Corre molto e si propone. Ha voglia, ma non riesce a spaccare la partita.NGOYI 4,5 Imbarazzante. Gioca in mezzo al campo senza bussola. Vaga alla ricerca di palloni ma difficilmente azzecca la giocata.BARRETO 6 Salva la faccia. Lotta contro tutti e tutto. Il suo problema è sempre lo stesso, far ripartire la squadra. Ma sappiamo che non rientra nel suo curriculum. Comunque sufficiente.BOLZONI 5,5 Impacciato all’inizio, poi accompagnato da Barreto si riprende, ma è troppo poco.DYBALA 6 Si vede che ha una marcia in più ma non riesce ancora a graffiare. È veloce, salta l’uomo un paio di volte, ma si blocca quando deve fare male agli avversari.HERNANDEZ 5 Totalmente avulso al gioco. La prende raramente e non incide mai.LAFFERTY 5 Segna un gol meraviglioso su punizione una settimana fa e oggi ne sbaglia uno da dieci centimetri. Prende la traversa, ma non è fortunato.STEVANOVIC 6 Entra lui e dà vivacità al gioco.DI GENNARO S.VTROIANIELLO S.V