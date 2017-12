Il patron rosanero ha esternato la sua preoccupazione al Corriere dello Sport: "Sono molto preoccupato - ha ammesso il patron rosanero - la mia squadra non ha ancora trovato il modulo adatto alle sue caratteristiche e non crea occasioni da gol. E' vero, abbiamo segnato, ma per spunti individuali. Non è un Palermo armonioso, ancora non vedo le risposte da parte di giocatori di grande qualità come i nostri. Non è un problema di Hernandez o Dybala, gli attaccanti non si discutono: se la squadra non costruisce, le loro qualità restano inespresse. Capisco che gli avversari si sistemano nella loro metà campo, non danno la possibilità di trovare spazi e che la manovra in questi casi ne soffre - sottolinea il numero uno del club di viale del Fante - so anche che squadre come Empoli e Siena hanno il vantaggio di una maggiore continuità e dunque sono avanti nel lavoro di gruppo. Il Palermo ha tanti giocatori nuovi, ancora non riesce a trovare una identità precisa. Le difficoltà sono tante, da un punto di vista agonistico non ho nulla da obiettare: darei un bel dieci a chi va in campo per lo spirito e la voglia che impiegano, ma quattro sul piano della manovra collettiva".Spezia e Bari sono due trasferte alla nostra portata, dobbiamo approfittarne altrimenti significa che i passi avanti non ci sono stati".